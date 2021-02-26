法媒呼籲法國足球明星杯葛卡塔爾世界盃

英國衛報周二發表的有關卡塔爾6000多名外國勞工死於世界盃足球賽工程的報道引發西方輿論強烈反響，要求杯葛世界盃足球賽的呼聲日益高漲，從政界到輿論界逐漸蔓延至足球界，芬蘭三家足球俱樂部表示在政治交涉未能取得任何進展的背景下，杯葛世界盃是唯一的選擇。

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英國衛報的報道是一系列有關卡塔爾為準備世界盃而大量引進外籍勞工並且讓他們在非人道的工作條件下加班加點的報道之一，為了使足球賽能夠準時舉行，許多勞工付出了生命的代價。根據衛報的統計，自從201O年卡塔爾獲得舉辦世界盃足球賽的資格之後，大約有兩百萬來自巴基斯坦，印度以及尼泊爾的勞工前往卡塔爾打工，他們中有6500人死於工地。上述統計數字來自巴基斯坦，印度，尼泊爾駐卡塔爾的領事館，報道認為實際死亡的人數應該高於統計數字，因為菲律賓，肯尼亞等國也同樣向卡塔爾輸出了大量勞工。卡塔爾在幾年內大興土木，機場，體育館，賓館甚至新的城市拔地而起，為了完成這些大規模的工程，卡塔爾當局僱傭兩百多萬名外籍勞工，但是，由於當地氣候炎熱，再加上工作條件惡劣，導致大量勞工病死。至於他們的具體死亡原因，報道認為，除了天氣因素之外，工程事故，交通事故以及自殺等都是其主要原因。

卡塔爾當局聲稱勞工死於正常死亡，並且指控英國衛報偽造數據，對衛報提出起訴。國際足聯則就此評論說，與其他大型工程相對比，與世界盃足球賽相關的工程的發生事故的頻率相對較低。包括法國體育部長在內的歐盟多個國家的體育部長都呼籲歐盟就上述議題與國際足聯交涉。法國的足球新聞雜誌：so foot 呼籲在各國政府以及國際足聯都因政治或者利益原因而座而旁觀之時，法國的足球運動員不應該對此置若罔聞，在外籍勞工的屍骨之上踢球。報道稱讚說，葛雷茲曼不是為了揭露維族人的遭遇而與華為畫清界限了嗎，那麼，Kylian Mbappé 姆巴貝是否有勇氣拒絕在勞工的屍骨之上踢球呢？

法國歐洲議會議員Raphael Glucksmann在推特上表示，2022年，除了卡塔爾世界盃足球賽之外，還將舉行北京奧運會，“感謝”國際奧委員與國際足聯這兩家腐敗透定的組織。