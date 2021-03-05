Covid-19 : 尼日利亞接種疫苗行動開始

尼日利亞抗Covid-19疫苗接種行動正式啟動，通過Covax機制獲得的疫苗試劑於本周二運抵。

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西非國家尼日利亞抗Covid-19疫苗接種行動周五正式啟動，由首都阿布賈（Abuja）公立醫院的醫護人員率先接種，之後輪到國家的最高層官員，然後才會在這一非洲人口第一大國內真正的全面鋪開。

據本台RFI記者Liza Fabbian周五（2021年3月5日）發自拉各斯（Lagos）的報導，通過Covax疫苗保障機制獲得的近四百萬劑牛津-阿斯利康疫苗（Oxfort-AstraZeneca）於周二運抵阿布賈機場。在此之前，當局開啟了一個疫苗接種登記平台，以普查自願接種者。

據負責疫苗接種行動機構透露，近250萬尼日利亞國民在這一平台啟動的第一天就做了登記。醫護人員當然將享有優先，之後是軍警官員ˎ海關人員ˎ石油系統的工作人員及戰略領袖。

巨大的後勤與安全挑戰

尼日利亞總統Muhammadu Buhari和副總統Yemi Osinbajo預計將於周六接種疫苗，目的是要讓民眾放心。

法廣存檔圖片：尼日利亞總統 Muhammadu Buhari Image d'archive RFI : Le président nigérian Muhammadu Buhari à Katsina, au Nigeria, le 18 décembre 2020. © REUTERS - AFOLABI SOTUNDE 路透社

阿布賈當局希望在2021年年底前收到8400萬劑疫苗，讓疫苗接種率達到人口的20%。不過，在尼日利亞全境部署接種疫苗是一個巨大的後勤與安全挑戰。通過飛機和冷藏車把疫苗運往最偏遠的地區，按理說，需要私營部門的支持。尼日利亞在過去幾年為消滅小兒麻痹症（polio）所建立的體系，將在本次史無前例的疫苗接種活動中被重新啟用。