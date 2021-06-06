布基納法索屠殺案138人喪命 聯合國譴責

布基納法索當地時間周五晚，一群身份不明的襲擊者攻擊了該國薩赫勒地區雅加省（Yagha）的一個村莊，造成 100 多名平民死亡，其中包括 7 名兒童。聯合國秘書長及其西非事務特別代表分別發表聲明，對此表示憤慨。

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據西非國家布基納法索官員周六表示，動蕩不安的北部地區至少有138名平民遭到屠殺，行兇者疑為伊斯蘭激進聖戰士，是布國2015年爆發伊斯蘭暴力事件迄今死傷最慘重的攻擊事件。

據法新社報道，這起事件發生在與馬里和尼日爾接壤邊境地區的攻擊事件，當地與蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（Islamic State）有關的伊斯蘭激進聖戰士頻頻鎖定平民和軍人發動攻擊。

當地一名官員表示：「數名傷者傷勢嚴重不治，且又發現新的受害者遺體。死亡人數為138人，這仍為暫時數據。」這名官員表示「遺體被埋葬在亂葬崗」，還說武裝襲擊者連夜發動攻擊後，「還有數十人受傷」。

總統卡波雷（Roch Marc Christian Kabore）表示：「對付這些蒙昧主義勢力，我們必須維持團結與堅強。」他並譴責這起發生在索爾漢村（Solhan）的屠殺事件野蠻且卑劣。

布基納法索政府宣布即日起舉國哀悼72小時，直到7日深夜11時59分結束，並指控這些「恐怖分子」殺害各年齡層的平民，並縱火焚燒住家和主要市場。一名安全消息人士感嘆這起攻擊事件「遇害人數眾多，是迄今最慘重的一次」，同時警告死亡人數仍有可能攀升。

針對布基納法索薩赫勒地區雅加省（Yagha）的一個村莊遭到襲擊，造成 100 多名平民死亡，其中包括 7 名兒童事件，聯合國秘書長及其西非事務特別代表分別發表聲明，對此表示憤慨。聯合國指襲擊者身份不明。

在通過發言人發表的聲明中，秘書長古特雷斯強烈譴責這一令人髮指的襲擊事件，並強調國際社會迫切需要加倍支持會員國打擊暴力極端主義，避免令人無法接受的人員傷亡。

聯合國特別代表安納迪夫呼籲布基納法索政府盡最大努力逮捕這一罪行的肇事者並將其繩之以法。

他重申聯合國支持布基納法索政府和人民為打擊恐怖主義和鞏固和平與發展所作的不懈努力。