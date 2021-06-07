中國防火牆出口非洲 尼日利亞向北京取經

據新聞調查基金會[FIJ]6月6日發表的獨家報道，上個周末非洲尼日利亞的網民突然發現無法登陸推特，必須使用虛擬專用網絡 (VPN)才可以訪問 Twitter，報道指出，尼日利亞政府正與中國政府討論修建互聯網防火牆的計畫，有意效仿中國控制推特與臉書等社交網絡平台。

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據報道，尼日利亞政府在過去幾年中一直在尋求一種控制網絡言論的途徑。 2015 年底新總統穆罕馬杜·布哈里上台之後不到一年，就加強立法控制網絡以及新聞言論。

2017 年 11 月，尼日利亞通信委員會 (NCC) 下令關閉了 21 個支持 反政府組織 的網站。 政府在 2018 年至 2019 年間探索使用開源網絡情報 (OSINT) 來追蹤社交媒體上批評政府的網民。尼日利亞政府情報機構利用開源網絡情報 OSINT 來跟蹤人員或事件。尼日利亞政府已經聯繫了一家專門研究開源情報的英國調查新聞網站 （Bellingcat） 的調查人員，不過，該英國網站拒絕與尼日利亞政府合作。

2019 年，尼日利亞議會提出了兩項​​法案：全面禁止仇恨言論法案以及防止互聯網虛假新聞及其他相關犯罪法案，上述法案曾經引起尼日利亞民眾的強烈抗議，並未獲得議會的最終表決通過。

據總部位於美國的倡導言論自由的組織自由之家透露，尼日利亞政府的網絡監控計畫名為斯特拉文斯基項目，該監視項目2017年曾經獲得1700多萬美元的資金援助，2019 年和 2020 年依然獲得政府巨額的預算撥款。 尼日利亞政府目前真與中國國家互聯網信息辦公室合作如何封鎖網絡社交平台，中國國家網信辦從屬於由習近平直接主管的中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室，該辦公室統管一切與互聯網有關的事務，包括掌控在海外的中國網絡企業的數據使用權，中國網絡實名化的實施，網絡新聞報道權以及負責刪除威脅國家安全的網絡警察等等。

報道指出，關閉互聯網已成為非洲領導人在民眾大規模抗議以及總統選舉期間頻繁使用的工具。中國的網絡管理模式正在逐漸走出中國，走向世界。