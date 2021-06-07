馬里新強人宣誓就職 前路有挑戰

在9個月內第二次政變後的兩周，阿西米-戈伊塔上校於本周一6月7日在巴馬科國際會議中心宣誓就職。在最高法院面前，他以國家元首身份就任馬里總統。如何實踐諾言完成期望，即明年二，三月舉行民主自由透明選舉，馬里新的期待開始了。

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據本台特派記者自馬里當地報道，本周一阿西米-戈伊塔上校的一舉一動都被嚴謹觀察注意。他將穿着他著名的米色和卡其色軍裝參加儀式，還是將穿着合體的西裝？預計他的講話也會在宣誓就職後進行。國際社會希望他能澄清過渡期的期限。

阿西米-戈伊塔在宣布解除過渡總統巴恩道及其總理的聲明中，宣布2022年舉行大選。他現在是否會澄清規定2022年2月底舉行選舉的時間表，這是包括法國在內的幾個國家所希望的。對於一些人所說的戈伊塔上校的上任儀式及 "大型演講"，一些歐洲國家會派代表參加，但不是大使級別的。用外交語言來說，這意味着："我們仍然不放心，我們在等着看接下來發生什麼。"

但是，過渡時期的新總統將能夠在出席他的就職儀式的人中認出聯合國秘書長在馬里的新任特別代表埃爾-加西姆-瓦恩。這是一個中立的標誌。

這一宣誓就職使這位上校成為馬里的正式領導人，並在民眾中激起了很大的希望。從現在開始，公民們期望這支新的團隊能夠恢復馬里的完整團結。

據一位馬里巴馬科人說，"我們希望總理和總統能夠為了國家的幸福和更高的利益而相處融洽。這意味着他們不應該為了自己的利益或親屬而執政。他們所做的一切是為了拯救馬里。"

高級軍官掌權甚至讓一些對政治家感到失望的巴馬科人感到放心："我希望軍隊掌管權力，以確保過渡。"

根據非洲地區和國際機構規定的日程，過渡期應以明年2月和3月的大選結束。已故反對派人物蘇邁拉-西塞的政黨--復興共和與民主聯盟副主席、六五運動成員薩利庫-薩諾戈則認為，這個期限難以實現。

據薩利庫-薩諾戈說，"我們因為猶豫不決而浪費了九個月的時間。而現在我們只有十個月的時間，很難進行一系列包括社區選舉、地區選舉、立法選舉、憲法、參議院和總統選舉。為此，我們必須坐下來討論，以便我們有一個乾淨和透明的選舉。"