俄塞俄比亞內戰導致人道危機 聯合國方面估計有35萬人處於饑荒狀態

據路透社報道，根據聯合國機構和援助組織的分析估計，俄塞俄比亞飽受戰亂蹂躪的提格雷地區約有35萬人處於饑荒狀態。此前，聯合國負責人道主義事務最高官員洛科克曾經發出警告稱，埃塞俄比亞的提格雷地區及該國北部即將發生饑荒，存在數十萬人或更多人死亡的風險。

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據聯合國機構間常設委員會就提格雷地區情勢開會的會議紀錄顯示，俄塞俄比亞政府對整合糧食安全階段分類的分析提出異議，該常設委員會由至少18個聯合國組織和非聯合國組織的負責人組成。這份6月7日的文件寫道：“有關饑荒的風險，衣索比亞政府對未公布的IPC分析數據提出異議，特別是對泰格瑞省地區估計有35萬0000人，處於糧食安全階段分類第5級饑荒狀態”。

這項分析報告發現提格雷地區還有數百萬人亟需緊急糧食和農業/生計支持，以避免進一步邁向饑荒。外交人士表示，這份報告可能會在今天公布。俄塞俄比亞政府軍去年11月和提格雷前執政黨提格雷人民解放陣線之間爆發戰鬥。這些暴力衝突已導致數千名平民死亡，迫使超過200萬人離開他們位於山區的家園。俄塞俄比亞國家防災備災委員會負責人卡薩則表示，宣布饑荒是不正確的。他指控雷人民解放陣線攻擊援助車隊。他在記者會上說：“我們沒有任何食物短缺”。

本月初，聯合國兒童基金會執行主任福爾曾經表示，埃塞俄比亞北部提格雷的衝突爆發近七個月後，“兒童權利遭到侵犯的規模和嚴重程度仍然沒有任何減弱的跡象”。福爾表示，迄今為止，已有6000多名孤身或離散兒童完成了身份確認和信息登記，正在獲得保護和援助，但兒基會擔心“在我們因為安全原因，或是由於衝突各方所設置的行動限制而無法抵達的地區，還有許多兒童需要支持。通訊、第一線社會工作人員人數，以及在停火控制線兩側的行動限制，嚴重影響了尋找家庭成員和協助家庭團聚的努力。”

聯合國負責人道主義事務最高官員洛科克上周五發布的一份聲明中說，“我們已經開始聽聞與饑餓有關的死亡案例。”他並補充說，“人們需要對此警覺。國際社會需要真正加大援助力度，包括通過提供資金的方式進行援助。”他指出，埃塞俄比亞北部地區目前有數十萬人處於饑荒狀態。“這是世界十年來最嚴重的饑荒問題，目前有可能導致數十萬人甚至更多人喪生。”