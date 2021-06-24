比特幣：南非兄弟捲走36億美元款

比特幣 Bitcoin價格持續上升之際，不少與Bitcoin有關的犯罪亦有所增加。南非一對兄弟利用自家加密貨幣應用程序Africrypt，向用戶通報遭黑客入侵，豈料二人事後連同6.9萬枚總值36億美元的Bitcoin人間蒸發，估計屬史上最大宗加密貨幣劫案。

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據香港經濟日報報道稱，南非一對兄弟Ameer Cajee及 Raees Cajee，於2019年創立加密貨幣應用程式Africrypt。Ameer作為營運總監，於今年4月突然向用戶宣布Africrypt遭黑客入侵，用戶帳戶及電子銀包等方面都受影響。

雖然遭到黑客攻擊，Ameer卻反而敦促客戶切勿報警，稱報警會妨礙追尋資金。有部分用戶認為事件可疑決定報警，他們聯絡Hanekom律師事務所，試圖調查兩兄弟但不成功。當地專責打撃犯罪及貪污的警察部門接手調查，發現Ameer Cajee及Raees連同6.9萬枚總值36億美元的Bitcoin人間蒸發，料屬史上最大宗加密貨幣盜竊案。

據Hanekom律師事務所指，Africrypt的公告表明希望投資者不要採取法律行動，而且他們的員工於宣稱有黑客攻擊前7日，已失去管理該應用程序的訪問權限，所有舉動非常可疑。Hanekom亦呼籲全球各地的加密貨幣交易所，一旦發現與比特幣有關的可疑交易，應立即通報。

該報道稱，而為Africrypt提供銀行服務的南非第一國家銀行（First National Bank）亦遭受外界質疑，但銀行強調絕無牽涉事件，但不會透露任何客戶身份。據該報道說，南非金融監管機構表示，與加密貨幣相關事宜不屬其管轄範圍。