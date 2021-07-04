蘇伊士運河管理局與“長賜號”貨輪船東達成最終和解協議

全球最大級別的集裝箱船“長賜”號於今年3月23日在埃及蘇伊士運河擱淺6天

代表巨型貨櫃輪長賜輪船東和保險公司的律師事務所Stann Marine7月4日表示，已與蘇伊士運河管理局就長賜輪3月間堵塞運河事件達成正式和解，長賜輪將會於7月7日獲准離開。

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路透社報導，Stann Marine董事皮爾莫哈梅德（Faz Peermohamed）發布聲明說：“將為長賜輪獲釋展開準備，適當的時候將在伊斯梅利亞（Ismailia）的運河管理局總部宣告達成協議。”

長賜輪（Ever Given）3月間卡在蘇伊士運河（Suez Canal）達6天，造成數百艘船隻無法通行、全球貿易中斷。貨輪自3月29日脫困後，至今一直停泊在運河兩段河道間的一個湖泊。

蘇伊士運河管理局原本要求獲得9億1600萬美元的脫困費用、名譽傷害和營收損失賠償，才願意放行長賜輪；其後又公開將索償金額降到5億5000萬美元。