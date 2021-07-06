南非前總統祖馬貪腐案坐不坐牢 要憲法法院彎彎繞再判定

南非前總統雅各布-祖馬已被判處監禁，但仍在拖延時間。祖馬先生必須在周日晚上之前自首，否則警方應從周三晚上開始逮捕他。但警察總監Bheki Cele甚至在周二於皮特馬里茨堡（東部）舉行的聽證會之前，就隱晦地排除了本周逮捕祖馬的可能性，重複說他正在等待司法 "澄清"。祖馬的支持者預計在今天上午晚些時候到法庭虛擬聽證會示威。據信關於這位前總統（2009-2018年）的司法命運，將在下周由該國最高司法機構憲法法院做出最終裁決。

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據法新社今天報道稱，然而正是這個法庭上周以藐視法庭罪判處79歲的前總統祖馬15個月監禁，原因是祖馬一再拒絕在國家腐敗司法調查中作證。

早前該決定似乎被認為是是最終決定，但這位富有魅力和精明的前總統設法讓憲法法院在周一重新考慮這個判決決定。同時，他要求在這之前暫停逮捕令。

當逮捕期限到期時，祖馬在他位於東部誇祖魯-納塔爾省恩坎德拉的據點開玩笑說：今天我沒有必要進監獄。祖馬要求取消或至少減少對他的判決，祖馬質疑對他進行判決的法官的公正性。他還提到了自己 "不穩定 "的健康狀況，認為監禁會使他如同 "被判死刑"。

上周末，數百名支持者聚集在他位於祖魯鄉下的莊園外，該莊園在他擔任總統期間由納稅人出資進行了沸沸揚揚的翻新。

執政的非洲人國民大會（ANC）的高級別成員在今天周二推出的一份聲明中譴責 "任何以威脅和暴力應對法律和司法事務的企圖"。法新社說，該聲明得到現總統西里爾-拉馬福薩的支持。該黨一些人擔心，對前總統的定罪可能會導致歷史悠久的這一政黨出現嚴重的政治危機，因為祖馬在黨內仍然有許多支持者。" 不過聲明安撫說：“誇祖魯-納塔爾省目前的情況不是民眾起義，而是在國大黨內部精心策畫組織的。”

據法新社說，南非前總統祖馬被指控在其執政的九年中掠奪公共資源。陷入醜聞的他在2018年被推倒下台，由西里爾-拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）取而代之，他的繼任者將反腐作為自己的執政重點。