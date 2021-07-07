尼羅河水爭奪戰越演越烈 聯合國安理會將召開會議

埃塞俄比亞復興大壩第二期蓄水工程遭到藍尼羅河下游國家蘇丹與埃及的強烈反對，聯合國安理會在突尼斯的提議下將於周四召開會議。

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埃塞俄比亞日前向埃及以及蘇丹發出通告，計畫在夏季雨季實行大壩的第二期蓄水工程，埃及與蘇丹駐聯合國大使周二在紐約會晤，對埃塞俄比亞的蓄水計畫表示強烈反對。作為阿拉伯國家的代表突尼斯本周向安理會成員國遞交了一份協議文稿，對復興大壩蓄水期的時間以及蓄水量都作出了明確的規定。要求聯合國安理會通過此一協議。

不過，法國作為安理會輪值主席國認為上述協議應該在非洲聯盟的框架內通過。埃塞俄比亞則對此表示反對，不過，該國代表將出席明天的會議。目前雙方之間的主要分歧在於埃塞俄比亞計畫在七年內完成水壩蓄水，而埃及則要求將蓄水期延長一倍，埃及還提出限制水壩的蓄水位以保障埃及阿斯旺大壩的正常運作。埃及政府威脅倘若不能達成協議，將動用武力。

水壩工程往往具有重大的象徵意義，當年在前蘇聯援助下修建的埃及的阿斯旺大壩曾經是埃及的象徵。今天的復興大壩也埃塞俄比亞政府當作是民族振興的希望。對陷入內戰硝煙瀰漫的埃塞俄比亞來說水壩工程成為一大凝聚力。

中國是埃塞俄比亞復興大壩工程的主要參與國，該工程對中國意義重大。與此同時，埃及也是中國在非洲的一大重要合作國，北京無意損害與開羅的雙邊關係。旅居德國的水電專家王維洛先生向本台解釋該大壩對中國的重要性：“工程其實是兩個工程合在一起的。它除了為埃塞俄比亞提供電力之外，還要為從埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴到吉布提的電氣化鐵路提供電力，而吉布提是中國在非洲的第一個軍事基地。它在地緣政治上的重要性是無容置疑的。中國電網的線路2015年就已經建成了，工程已經完成了六年，但是，電力卻一點兒也沒有送。所以，這筆貸款僅僅利息就已經非常可觀。不過，反正這些國家從一開始就沒有做還貸款的準備，這一點從一開始就很清楚，因為無論我們拿什麼樣的利率來計算，埃塞俄比亞都不可能償還貸款。”