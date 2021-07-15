南非：政府準備大量增加部署軍隊 約翰內斯堡周四相對平靜

南非的暴力和騷亂情形繼續受到國際上的關注。據法新社報道，南非軍隊已經動員了後備役軍人，政府也準備增加部署大量軍隊以阻止暴動蔓延。上周末遭到焚燒和洗劫的約翰內斯堡周四處於相對平靜中。

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南非前總統祖馬因藐視法庭罪向警方投案，入監服刑15個月。但祖馬的支持者9日起在其家鄉誇祖魯納塔爾省發起示威，要求釋放祖馬。抗議示威活動隨後發展成暴力搶劫、縱火行為，規模不斷擴大。數百家商鋪被哄搶一空甚至焚燒。港口城市德班通往附近城市的交通主幹線一度中斷。誇祖魯納塔爾省部分地區已出現燃油、食品緊缺。騷亂還波及南非經濟中心約翰內斯堡所在的豪滕省，並向周邊省份蔓延。在南非現任總統拉馬福薩的授權下，南非軍隊已經進駐暴亂集中的城市地區參加平亂，幫助警察維持秩序。南非大城市的許多商店、倉庫，甚至包括新冠疫苗接種點都因暴亂而關閉。

南非警方13日晚說，騷亂已導致72人喪生，警方逮捕了1234人。法新社報道說，南非政府周四準備動員約2萬5000名士兵應對示威者，外界憂心食物和燃料恐因農業、製造業及煉油中斷而短缺。這些

劫掠重創了供應鏈及道路運輸，在東南部瓜祖魯那他省尤其嚴重，衝擊全國的貨物及服務。當局表示，周四共通報208起掠劫與破壞事件，出動的部隊人數倍增，來到5000人。南非消費品主管機關估計，超過800家零售店成為劫掠行為的受害者。國防部長瑪皮沙-恩卡庫拉告訴國會，她要求動員2萬5000名左右的士兵協助平亂。動員令須由總統批准。她並未透露增援軍力何時會出動。南非總統拉馬福薩會晤多位政黨領袖，並警告在食物、燃料及醫藥供應鏈大規模中斷後，國內的基本供給可能很快用盡。

據《日本經濟新聞》15 日 報導，日本豐田汽車 位於南非的汽車組裝工廠，由於當地發生暴動的緣故，已從 7 月 12 日起暫停生產作業，出口業務也同時喊停。豐田汽車表示，員工的安全是第一優先，目前還無法決定於何時復工。豐田汽車位在南非的工廠，有生產Hilux皮卡、Fortuner SUV 及Corolla四門轎車，除了供應給南非國內市場也有對外出口。另據《韓聯社》報導，韓國 LG 電子 設在南非德班 的電視工廠，也在這次暴動當中被暴徒放火燒毀。