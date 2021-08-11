又是蝙蝠傳人！世衛證實西非現首例近9成致死率病毒

西非幾內亞共和國近日爆出死亡率超過8成，且傳染例高的"馬堡病毒"（Marburg virus）病例，世界衛生組織（WHO）9日證實此消息，並表示正與當局密切合作，積極阻斷傳播鏈。

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根據《路透》報導，現時仍在全球肆虐的新冠肺炎，不少人相信是蝙蝠傳人，並從中國武漢傳出，而今又爆出主要寄生於蝙蝠身上的馬堡病毒出現在西非。世衛9日證實，幾內亞共和國出現一起馬堡病毒病例，這是西非首次紀錄到這種與埃波拉（Ebola）病毒有關，且跟武肺一樣經由動物傳染給人類的致命病毒。

據悉，該病例發現的地點位於該國南部、靠近塞拉利昂共和國與利比里亞共和國交界的蓋凱杜區（Gueckedou）；患病男子上月25日出現癥狀，起初只是到地方診所看診，並作瘧疾檢測，但本月2日仍不幸死亡，驗屍結果發現該男子患上馬堡病毒。

世衛指出，馬堡病毒具有高達88%的死亡率，通常會寄生在果蝠（Rousettus bats）身上，一但傳染給人類，會突然發病，伴隨高燒、嚴重頭痛和不適，且透過體液直接接觸、間接觸摸感染者碰過的物體都能傳播，傳染力相當高。

不過世衛也表示，這種病毒對地區雖有高威脅性，但全球性威脅較小；且依據過往經驗，針對特別癥狀的口服藥或靜脈注射與治療能改善存活機率。世衛非洲地區主任莫伊提（Matshidiso Moeti）也強調，已與幾內亞衛生當局合作，積極阻斷傳播鏈。