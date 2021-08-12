以色列和摩洛哥將將互設大使館

8月11日，以色列外交部長亞伊爾·拉皮德（Yair Lapid）開始對摩洛哥進行為期兩天的訪問。12日他宣布：他和摩洛哥外長波利塔（Nasser Bourita）會談後決定，兩國在幾個月後互設大使館。摩洛哥是繼阿聯酋、巴林、蘇丹之後第四個和以色列實現關係正常化的阿拉伯國家。

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去年12月，在美國前總統特朗普協調下，以色列和摩洛哥同意恢復外交關係，美方亦承認摩洛哥對西撒哈拉地區的主權。

以色列外長拉皮德辦公室表示，拉皮德將為以色列駐摩洛哥首都拉巴特（Rabat）的外交機構揭幕，並參觀卡薩布蘭加（Casablanca）歷史悠久的伯特利猶太教堂(Temple Beth-El)，並與摩洛哥外長波利塔（Nasser Bourita）會談。

拉皮德在兩天的出訪行程前曾表示：“這次歷史性訪問是摩洛哥的猶太社區和源於摩洛哥的大型以色列人社區的長期友誼，以及深厚根基和傳統的延續。”

在美國斡旋下，摩洛哥、阿拉伯聯合大公國、巴林和蘇丹等4個阿拉伯國家，去年與以色列實現關係正常化。

這些協議激怒了巴勒斯坦，他們長期依賴阿拉伯國家的支持來尋求在以色列佔領的領土建國。

美國總統拜登先前表示，他希望增進與以色列的新關係。拉皮德所屬跨黨派聯盟6月間執政，取代長期擔任總理的尼坦雅胡之後，他也將以色列和美國之間的關係列為優先要務。

以色列1948年建國以前，摩洛哥擁有該地區最大的猶太社區之一。在1948年至1964年間，估計約有25萬名猶太人離開摩洛哥前往以色列。目前摩洛哥境內僅有約3000名猶太人。