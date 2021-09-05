島國聖普2021年總統選舉第二輪投票

Image RFI Archive / Plus de 123 000 électeurs de Sao Tomé sont appelés aux urnes ce dimanche 5 septembre 2021 pour choisir le prochain chef de l'État du pays. Carlos Vila Nova, soutenu par l'ADI (opposition), et Guilherme Posser da Costa, candidat du MLSTP-PSD au pouvoir, se disputent le second tour de la présidentielle. 聖多美和普林西比12萬多選民2021年9月5日星期天進行新一屆總統選舉第二輪投票。

聖多美和普林西比，簡稱聖普(Sao Tomé-et-Principe)是位於赤道線附近，距非洲大陸西側200多公里，大西洋幾內亞灣中的一個島國。以葡萄牙語為官方語言的聖普12萬多選民周日進行新一屆總統選舉第二輪投票。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI法文網2021年9月5日星期天報導，臨近非洲大陸西海岸的大西洋島國聖多美和普林西比當天舉行2021年總統選舉第二輪投票。參加角逐的兩名總統候選人分別為：現執政黨MLSTP-PSD 推舉的前總理達科斯塔（Guilherme Posser da Costa），和反對陣營ADI支持的前基礎設施與環境及自然資源部長維拉·諾瓦（Carlos Vila Nova）。聖普2021年總統選舉第二輪投票原本應在8月初舉行，但因為發生了多起事件，最終導致投票被延遲。島國由此陷入政治危機。

聖普第一輪投票結果爭議導致分歧

本台RFI特派記者尼迪（Neidy Ribeiro）發自聖多美（Sao Tomé）的消息說，本次選舉第二輪投票在發生多起事件，造成國家陷入政治危機後展開。在第一輪投票中，得票率排名第三的候選人Delfim Neves向憲法法院提出上訴，請求重新計票。

Image RFI Archive / Bureau de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle à l'école Dona Maria de Jesus, à Sao Tomé, le 18 juillet 2021. 非洲島國聖多美和普林西比2021年總統選舉第一輪投票 攝於2021年7月18日 聖多美 © Neidy Ribeiro/RFI

這一爭執造成法院陷入癱瘓，法官們對是否需要重新計票出現分歧，但最終拒絕了這一請求。

聖普第二輪投票日子被延後引爭論

本次選舉第二輪投票被拖延引發現總統卡瓦略（Evaristo Carvalho）五年任期截止日的辯論。有人認為，2016年9月3日上任的現總統卡瓦略任期應在2021年9月3日周五結束。但總統本人宣布，這一討論即沒有任何法律基礎，也沒有政治基礎。他確認將留任至接班人掌權。

Image RFI Archive / Evaristo Carvalho, chef de l'état de Sao Tomé-et-Principe depuis le 3 septembre 2016. 卡瓦略於2016年9月3日出任聖多美和普林西比總統。 © RFI

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）也要求政治決策人用對話來解決衝突，避免一切暴力行徑。