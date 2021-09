島國聖普2021年總統選舉第二輪投票

Image RFI Archive / Plus de 123 000 électeurs de Sao Tomé sont appelés aux urnes ce dimanche 5 septembre 2021 pour choisir le prochain chef de l'État du pays. Carlos Vila Nova, soutenu par l'ADI (opposition), et Guilherme Posser da Costa, candidat du MLSTP-PSD au pouvoir, se disputent le second tour de la présidentielle. 聖多美和普林西比12萬多選民2021年9月5日星期天進行新一屆總統選舉第二輪投票。

