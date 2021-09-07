幾內亞：政變後權力交接 孔戴無消息

軍事政變後的幾內亞，全國各地顯示平靜，一些地區對軍事政變沒有多大反應，一些地區民眾甚至表達歡迎政變士兵。沒有消息透露被推翻的幾內亞總統孔戴的下落。軍方報告成立過渡權力機關，但沒有報告過渡時間多久。一些地方的權力交接，民眾對下台官員表達不滿。

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據本台報道稱，幾內亞政變後第一批權力移交已經開始。政變領導人馬馬迪-杜姆布亞中校Mamady Doumbouya於9月6日在首都人民宮發表了一個講話。在五分鐘的講話中，政變領導人馬馬迪-杜姆布亞中校承諾建立一個民族團結政府來領導幾內亞的政治過渡，過渡期的長短沒有具體說明。

軍隊已經開始取代民政當局。第一批交接工作於9月6日星期一就進行，例如在坎坎和拉貝。坎坎是剛剛被推翻的總統孔戴的政治大本營，但也是政變領袖馬馬迪-杜姆布亞的家鄉。在坎坎的平民和軍隊之間的權利交接於周一進行。如同各地省長市長被替換一樣，據當地目擊者稱，上吉尼鎮沒有平時那麼熱鬧，早上的交通也不太密集，全天都基本恢復了正常。

據坎坎地區公民社會委員會主席Louncény Chérif描述了一種沒有任何抵抗或支持新當局的氣氛，"與其他省不同，那裡有民眾上街陪伴政變軍隊"。他也提到有一些人，在馬馬提-杜姆布亞在科納克里人民宮的演講直播之後，在他們的電視機前只是做了些議論而已。

在拉貝，在Fouta Djalon的貝拉城，場景有些不同。在那裡，地方行政權力和軍隊之間也進行了交接。該地是反對黨活躍度地方。根據一些目擊證詞，當地居民們聚集在舉行儀式的建築物前，表達他們對即將離任的地方長官的不滿或憤怒。