烏干達已準備好調兵赴剛果（金）東部

藏匿在烏干達與剛果（金）邊境地區的民主同盟軍（ADF）是一支原籍烏干達的武裝團體。反對烏干達現政府的民主同盟軍（ADF）長期活動於剛果（金）東部地區的Nord-Kivu北基伍省和Ituri伊圖裡省。烏干達總統在本周早些時候應邀接受法蘭西24小時頻道（France 24）記者專訪時透露，坎帕拉正在與金沙薩商討這一問題。

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據本台RFI法文網2021年9月9日周四報道，烏干達已做好了準備，調兵到剛果（金）東部打擊民主同盟軍。民主同盟軍這支原籍烏干達的武裝團體在過去近7年的時間裡，被控在臨近烏干達的剛果（金）北基伍省貝尼（Béni）地區和伊圖裡省（Ituri）犯下眾多暴行。

烏干達總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）本周三（2021年9月8日）應邀接受法蘭西24小時頻道（France 24）記者專訪時，在回答有關莫桑比克恐怖主義問題時表示，問題的源頭是在剛果（金）東部。過去二十年間，莫桑比克的恐怖組織成員都曾途經剛果（金）。剛果(金)的問題應該與莫桑比克問題一起解決。坎帕拉準備隨時為此做貢獻。

Image RFI Archive / le président Yoweri Museveni, en février 2020. 烏干達總統穆塞韋尼 攝於 2020年2月 AP - John Muchucha / Image RFI Archive

烏干達準備軍事介入剛果(金)？

本台RFI法文網在報道中提出，如同莫桑比克伊斯蘭主義者那樣，效忠EI組織的民主同盟軍甚至宣稱對剛果（金）東部發生的一些攻擊事件承責。聯合國專家組在其最新報告中認為，民主同盟軍獲EI組織支持未經證實。無論如何，烏干達總統表示，準備軍事介入其鄰國。至於是否是應剛果（金）總統齊塞克迪之邀介入，烏干達總統予以迴避，並表示這應由政府來宣布，但雙方有討論。

剛果(金)境內不接受烏干達軍？

剛果（金）方面承認，與烏干達部隊有軍事合作，並有討論圍繞聯合行動指揮。而就金沙薩而言，正式說法是，不能接受在剛果（金）領土上駐紮烏干達部隊。