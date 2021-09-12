津巴布韋:圍繞穆加貝遺體的司法戰

津巴布韋（Zimbabwe）也被譯作辛巴威，是位於非洲南部的一個內陸國家，其南部邊境與南非東北部接壤。兩年前，曾在該國掌權37年的前總統穆加貝（Robert Mugabe ），於2019年9月初在新加坡因病去世，終年95歲。被譽為民族英雄的穆加貝在離世三周後，被安葬在其出生地、距離津巴布韋首都哈拉雷（Harare）以西不到一百公里的庫塔馬村（Kutama）。最新消息顯示，他的三個孩子反對當地酋長要把穆加貝的遺體遷往位於首都的民族英雄公墓的裁定。雙方已進入司法程序。

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據本台RFI法文網2021年9月12日星期天報道，津巴布韋總統穆加貝2019年去世後，被安葬在其故鄉。不過，當地傳統酋長在今年5月做出決定，挖出穆加貝的屍體遷往位於首都哈拉雷的民族英雄公墓。這名傳統酋長認為，穆加貝的墳地不符合習俗。穆加貝的三個孩子這個裁定提出異議。

本台RFI通訊員羅曼（Romain Chanson）發自約翰內斯堡（Johannesburg）消息說，穆加貝的三個孩子質疑，地方酋長有何權力對穆加貝的下葬方式做出這一裁決？他們的律師說，傳統酋長的這一決定有眾多不當之處。比如，他無權做出一個這樣的裁定。但法院認為，穆加貝的三個孩子與此事無關，所以，無權對此提出上訴。律師還說，原告對這一決定提出質疑，將向津巴布韋最高法院上訴。

穆加貝能否入土為安

穆加貝在2019年9月病逝後，他的家人與政府一直在就其遺體展開較量。雙方爭吵穆加貝墳地的位置。一名獨立記者指出，最新的這一插曲，展示了圍繞紀念這名津巴布韋前總統的爭紛。

穆加貝已獲蓋棺定論

穆加貝於2017年被政變推翻。他死後，政府一直在為要讓穆加貝入葬民族英雄公墓而戰。如今，如同是政府想要使用穆加貝的遺體來贏得其支持者的信任。

穆加貝家人捍衛墳地

Image RFI Archive / Zimbabwe : Grace Mugabe, la femme de Robert Mugabe. Photo en 2017. 津巴布韋原第一夫人：格蕾絲·穆加貝 攝於2017年 ZINYANGE AUNTONY - AFP / Image RFI Archive

為了避免一切政治目的，穆加貝的家人動員了起來。9月21日，他的遺孀格蕾絲（Grace Mugabe ）將前往法院捍衛穆加貝現在的墓地。她要求重審地方酋長此前做的，挖出穆加貝遺體遷墳裁定。