在剛果（金）東部的礦區，爆發反華示威

法新社從剛果（金）南基伍省（Sud-Kivu）首府布卡武（Bukavu）報道，從當地消息人士和警方那裡獲悉，星期一，在剛果民主共和國東部的姆文加（Mwenga）礦區，當地居民針對一家中國公司展開抗議。這裡的一些中國公司涉嫌“非法開採”。

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示威者之一、當地的公民運動“政府和議會行動觀察站”的成員賈斯汀·穆巴里基瓦（Justin Mubarikiwa）星期一告訴法新社說，“今天早上，基圖圖人（Kitutu）封鎖了道路，要求一家繼續開採礦產的中國公司（根據州長的決定）停止開採。”

人在南基伍省首府布卡武的賈斯汀·穆巴里基瓦在電話中補充說，通過採礦，這些“中國人摧毀了農民的田地和社區森林。示威者還要求賠償這些損失。”

他還補充說，“警察和士兵開了槍以驅散示威者，”但他沒有說有人受傷。據他說，示威者有數百人。

8月20日，南基伍省當局因中國公司在姆文加境內的金礦開採涉嫌“明顯”和“多次”過度而決定暫停中國公司的開採活動。這一決定隨後受到了國家礦業部長的反對。

仍然根據法新社，姆文加的一名警察指揮官（Alex Mawej Mukendi）中校指責抗議者在人行道上“燃燒輪胎並堵塞所有的道路”。他說，驅散示威者，“我們只是做了我們維持公共秩序的工作”。