肯尼亞長跑好手家中遭殺身亡 兇手疑是其丈夫

肯尼亞田徑運動員阿格尼絲-蒂羅普Agnes Tirop今天被發現死在自己家中。肯尼亞警方說，她是被刀刺死的。肯尼亞田徑聯合會說，這位25歲的運動員曾兩次在世界田徑錦標賽上獲得10000米第三名，肯尼亞失去了一顆長跑運動鑽石。

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據本台報道說，2021年10月12日，Agnes Tirop被發現死於家中。"據報道，她是被刺死的。肯尼亞田徑界深感震驚和遺撼。在塞繆爾-萬吉魯（Samuel Wanjiru）暴力死亡近十年後，2021年10月12日輪到艾格尼絲-蒂羅普（Agnes Tirop）在殘酷的情況下死亡。

據肯尼亞田徑協會的一份聲明說："阿格尼絲-蒂羅普Tirop被發現死在她位於Iten的家中，據稱她可能被丈夫刺傷。我們仍在努力尋找有關她死亡的更多細節。當地政府尚且沒有證實死亡的細節情況。

艾格尼絲-蒂羅普並不是最知名的肯尼亞運動員。但她在長跑方面是有天賦的。在2015年阿格尼絲-蒂羅普獲得世界越野賽冠軍後，她在2017年和2019年世界錦標賽上獲得了10000米第三名。

阿格尼絲-蒂羅普希望獲得是一枚奧運金牌，以加入肯尼亞最知名的運動員行列。但在2021年東京奧運會上她獲得5000米的第四名。

不過，作為阿格尼絲-蒂羅普不斷進步的證明，這位年輕女子於2021年9月12日在赫爾佐根奧拉赫（德國）打破了10公里比賽的世界紀錄，用時30分01秒。

據肯尼亞田徑隊今天說："肯尼亞失去了一顆鑽石，阿格尼絲-蒂羅普通過在田徑場上的出色表現，成為國際舞台上成長最快的運動員之一，通過她在田徑場上的出色表現。