終結種族隔離 南非最後白人總統戴克拉克辭世

南非最後一位白人總統戴克拉克（FW de Klerk）11日辭世，享壽85歲。他曾釋放後來成為南非首位黑人總統的曼德拉，終結種族隔離制度，開啟民主談判之路。

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戴克拉克因領導南非從白人專權過渡到民主制度的“奇蹟”，而於1993年與曼德拉（Nelson Mandela）共享諾貝爾和平獎榮譽。

但法新社報導，隨着南非民主日漸成熟，國內許多人開始將戴克拉克視為南非白人未能承認種族隔離一切恐怖之處並未將作惡者繩之以法的象徵。

戴克拉克基金會（FW de Klerk Foundation）發表聲明說，這位南非前總統不敵惡性間皮細胞瘤，11日在家中安詳辭世，享壽85歲。

戴克拉克篤定有他的歷史地位，他在1990年2月2日宣布，將監禁27年的曼德拉釋放，並解除對黑人解放運動的禁令，實際上宣告了南非白人少數統治時代落幕。

他曾說：“我希望歷史會肯定，我以及所有支持我的人在南非歷史關鍵時刻，展現出了勇氣、正直和誠實。”

在這場演講20年後，戴克拉克說，釋放曼德拉“避免了一場災難”。

戴克拉克1936年3月18日生於南非大城約翰尼斯堡（Johannesburg），他的父親是制定種族隔離制度的國民黨（National Party）政府一員，叔叔斯揣敦（JG Strijdom）則是因剝奪混血兒投票權而惡名昭彰的前總理。

戴克拉克在從事法律工作11年後，追隨父親踏上政治之路，於1972年當選為國民黨籍國會議員，並在1989年2月接任黨魁；6個月後，時任總統波塔（PW Botha）被迫辭職，戴克拉克成為南非總統。

戴克拉克在1994年南非第一次多種族的充分民主選舉中，敗給了曼德拉，他隨後在新政府出任副總統一職。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，戴克拉克退出政壇後，對於南非的白人統治時代，發表了一些前後矛盾的說法，使得他的諾貝爾獎光環有時染上了爭議性。