埃塞俄比亞稱第二家電信運營商已與華為簽署網絡基礎設施建設協議

埃塞俄比亞預計該國第二家電信供應商將在明年第一季度開始運營，並正在完成向其發放移動金融服務牌照的準備工作。服務牌照已經涉及肯尼亞，南非，英國以及日本。中國華為或獲得網絡基礎設施建設協議。

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據路透社今天引述埃塞俄比亞政府官員說，埃塞俄比亞第二家電信運營商已與華為簽署網絡基礎設施建設協議。該政府高級顧問周五表示，埃塞俄比亞預計其第二家電信供應商將在明年第一季度開始運營，並正在完成向其發放移動金融服務牌照的準備工作。

肯尼亞的Safaricom ，連同南非的Vodacom，英國的沃達豐(Vodafone)和日本的住友，在今年早些時候支付8.5億美元取得運營許可證。

據該報道，財政部高級顧問Brook Taye在一個在線會議上說，該財團剛剛與中國的華為公司簽署了一份網絡基礎設施建設協議。

消息沒有列出該埃塞俄比亞電信運營商的名字。