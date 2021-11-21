利比亞選舉

利比亞下月選總統 總理德拜巴赫登記參選

Saïf al-Islam Kadhafi a créé l'événement deux jours à peine après le sommet de Paris du 12 novembre, qui avait exhorté les Libyens à tenir des élections « inclusives et crédibles ». © AFP

作者： 法廣 4 分鐘

雖然利比亞臨時總理德貝巴赫曾誓言不選總統作為就任現職的條件，並且就算他有意更上層樓，因有爭議的選舉辦法恐怕使德貝巴赫也難如願，不過他21日還是登記參選。