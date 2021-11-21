軍事政變一月後蘇丹總理重返崗位

蘇丹調解人周日表示，在蘇丹軍事政變近一個月後，已經達成協議，讓總理阿卜杜拉-哈姆多克重返崗位並釋放文職官員。

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據法新社今天報道稱，據一個支持民主的醫生工會稱，這一宣布是在為使該國擺脫嚴重危機而進行了數周的調解之後作出的。該國自10月25日政變以來，反軍事抗議活動受到鎮壓，導致40人死亡，數百人受傷。

宣布這一消息時間也是在新一天的反軍事抗議活動之前，這些抗議活動引起了人們對安全部隊強硬幹預的擔憂。

10月25日，軍隊首腦布爾汗Abdel Fattah al-Burhane將軍通過逮捕幾乎所有執政的平民官員並宣布緊急狀態，將蘇丹帶入新的不穩定中。

軍事強人在喀土穆拘留並軟禁了總理哈姆多克，哈姆多克是2019年奧馬爾-巴希爾將軍政權倒台後與軍隊一起成立的過渡政府的負責人，巴希爾將軍在街頭的壓力下被軍隊撤職。

據蘇丹調解人之一、主要的烏瑪黨領導人法德拉-布爾馬告訴法新社："布爾哈尼將軍、阿卜杜拉-哈姆多克、政治力量和民間社會組織之間達成了一項政治協議，讓哈姆多克重返崗位並釋放被拘留的政治犯。

包括記者、學者和政治家在內的一組蘇丹調解人發表了一份聲明，詳細說明了該協議的要點：包括恢復哈姆多克的總理職務，釋放被拘留者，以及恢復指導過渡時期的政治、法律和憲法共識。

聲明說："今天晚些時候，在簽署協議條款和附帶的政治宣言後，將正式宣布該協議。但法新社說，目前尚不清楚該協議將於何時實施。

自政變以來，主要在蘇丹喀土穆發生了反對軍隊和要求恢復文官統治的抗議活動。而國際社會也譴責了軍事政變以及對示威活動的鎮壓，並呼籲恢復文官統治。

昨天周六，數百名示威者在首都郊區的喀土穆北區遊行，在街道上設置路障並點燃輪胎。他們高呼 "反對軍事統治"。

面對示威者的慘重傷亡，警方澄清說他們從未向抗議者開火。據他們統計，其中只有一人死亡，30人受傷，原因是催淚瓦斯。

在暴力升級後，美國國務卿布林肯星期四說，他對鎮壓 "深表關切"，並敦促軍隊允許和平示威，重申需要 "恢復由平民領導的過渡。

但布爾汗將軍Abdel Fattah al-Burhane有一段時間似乎立場毫不退讓。他在政變後宣布，他將再次領導過渡時期的最高機構主權委員會，並重新任命其所有軍事或親軍成員，並任命非政界的文職官員。