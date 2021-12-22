尼日利亞銷毀逾100萬劑過期阿斯利康疫苗

尼日利亞周三（22日）宣布已銷毀了超過一百萬劑已過期的阿斯利康疫苗。幾個月前，一些已開發國家贈送給尼日利亞這些保質期即將結束的疫苗，後來過期，也就只能報廢銷毀。

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尼日利亞負責免疫計畫的國家機構主管舒維伯博士(Faisal Shuaib) 說：“我們已經成功地撤回了106萬劑已過期的阿斯利康疫苗。當這些國家建議捐贈給我們這些疫苗時，我們已知道它們的保質期很短，但當時我們處在一個疫苗供應量非常稀缺的時空環境下。”

舒維伯博士指控說：“當時找不到疫苗可使用，因為疫苗市場普遍存在民族主義，發達國家掌握了這些疫苗，然後將它們儲存起來。接着疫苗即將到期時，才把它們提送給我們。”

迄今為止，尼日利亞，這個非洲人口最多的國家已為約 400 萬人接種了疫苗，不到該國成年人口的 3%，與其政府訂定到 2022 年底為 1.12 億人接種疫苗的目標相去甚遠。

尼日利亞衛生當局周一宣布，該國正面臨第四波新型冠狀病毒，並呼籲在假期期間“嚴格”遵守衛生規定。

尼日利亞疾病控制中心 (NCDC) 的一份聲明說：“由於德爾塔( Delta） 和奧米克戎 （Omicron） 變體病毒肆虐，過去兩周來，尼日利亞全國的確診病例數增加了 500%。”

根據該國官方數據，大約有 225,000感染新冠病毒病例，不到 3,000 人死亡。 與其 2.2 億居民人口相比，這數據可說非常的低。

但它們在很大程度上被低估了，進行新冠檢測數量非常少。 根據該國衛生當局稱，許多尼日利亞民眾不知道新冠病毒的存在，並且經常將其癥狀認為是因罹患了瘧疾：瘧疾在尼日利亞每小時造成 9 到 10 人死亡。

即便如此，進行免費新冠病毒測試的可能性幾乎不存在，而且PCR 測試的費用代表了大多數生活在貧困中人口的一個月工資。