聯合國：埃塞俄比亞乾旱嚴重 約600萬人急需援助

聯合國人道事務協調廳公布新報告指出，埃塞俄比亞東部和南部有600多萬人遭逢旱災，他們今年將需要“救命”援助。

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乾旱使得埃塞俄比亞的人道危機更甚，埃塞俄比亞政府軍和叛軍泰米爾人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）正在北部交戰，已經使得數百萬人急需援助。

聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）本周在網上張貼聲明說，索馬里（Somali）、歐羅米亞（Oromia）東部和南部地區發生旱災，“在連續第3年雨季降雨不足後，對當地牧民和農牧民的生活和生計造成破壞性影響”。

根據聯合國人道事務協調廳，估計這些地區有超過640萬人飽受旱災之苦，今年將需要糧食援助。埃塞俄比亞政府和人道主義夥伴正努力應對危機，但“因應措施無法滿足迫切需要”。

索馬利和歐羅米亞南部約有300萬人面臨缺水窘境，因此被迫離開家園的人數則不詳。

聯合國人道事務協調廳表示，總共約有20萬名兒童、孕婦或哺乳期間女性有中度營養不良的情況，另有1萬4000名兒童急性營養不良。