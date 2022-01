聯合國：埃塞俄比亞乾旱嚴重 約600萬人急需援助

L’Ethiopie subit la plus grave sécheresse depuis trente ans le 01/02/16

聯合國人道事務協調廳公布新報告指出,埃塞俄比亞東部和南部有600多萬人遭逢旱災,他們今年將需要“救命”援助。

乾旱使得埃塞俄比亞的人道危機更甚,埃塞俄比亞政府軍和叛軍泰米爾人民解放陣線(Tigray People's Liberation Front, TPLF)正在北部交戰,已經使得數百萬人急需援助。

聯合國人道事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)本周在網上張貼聲明說,索馬里(Somali)、歐羅米亞(Oromia)東部和南部地區發生旱災,“在連續第3年雨季降雨不足後,對當地牧民和農牧民的生活和生計造成破壞性影響”。

根據聯合國人道事務協調廳,估計這些地區有超過640萬人飽受旱災之苦,今年將需要糧食援助。埃塞俄比亞政府和人道主義夥伴正努力應對危機,但“因應措施無法滿足迫切需要”。

索馬利和歐羅米亞南部約有300萬人面臨缺水窘境,因此被迫離開家園的人數則不詳。

聯合國人道事務協調廳表示,總共約有20萬名兒童、孕婦或哺乳期間女性有中度營養不良的情況,另有1萬4000名兒童急性營養不良。