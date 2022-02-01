法國暨歐洲夥伴特種部隊馬里駐軍2月中旬前調整部署

法國政府發言人阿塔爾 Gabriel Attal 周二(2月1日)宣布：針對馬里被軍政府統治下的情況，法國及其歐洲合作夥伴國代號為塔庫巴(Takuba)的特種部隊行動將在“2 月中旬”之前，努力對於他們在馬里的軍隊進行部署。

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在馬里軍政府宣布驅逐法國駐馬里大使的第二天 ，法國政府發言人阿塔爾在 franceinfo 上宣布：“可以肯定的是，情況不能讓它這樣下去。 到 2 月中旬，我們將與我們的合作夥伴一起工作，看看我們在馬里當地的駐軍情況有何演變”，並“計畫進行部署上的調整”。

被詢及：法國在馬里的駐軍是否會因此全部撤退時，發言人阿塔爾指出，法國“已逐漸減少了部署幅度，我們將繼續這樣做”。

在法國大使被馬里軍政府驅逐之前，丹麥政府曾譴責巴馬科的“骯髒的政治遊戲”，並於 1 月 27 日宣布將其駐紮在馬里的一百名士兵撤退返國。

在此之前，馬里當權的軍政府向丹麥提出了這方面要求，軍政府認為丹麥軍人的部署是“未經其同意而進行的”。 法國外交部長讓-伊夫·勒德里昂立即譴責馬里軍政府的這一項“不負責任”行為，並警告說有必要“得承受其後果”，然後於 1 月 28 日通過視頻就駐紮馬里的這支歐洲特種部隊塔庫巴 Takuba 的未來進行夥伴國之間的視頻會議。

駐軍馬里的歐洲國家塔庫巴特種部隊是於 2020 年在法國建議下成立的，旨在分擔非中南部薩赫勒地區的軍事行動負擔。