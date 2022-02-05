第35屆非盟首腦會議今啟 議程含政變危機，新冠病毒以及以色列列席爭議

第35屆非盟首腦會議今天在該組織的總部埃塞俄比亞開幕。三個月前，一些非洲國家就呼籲他們的國民離開埃塞俄比亞，因為擔心來自提格雷的叛軍會攻進埃塞俄比亞首都。然而現在非洲代表團聚集在當地參加峰會。

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據本台在亞的斯亞貝巴的特別記者Florence Morice報道稱，第35屆非盟首腦會議將討論最近在非洲大陸發生的一系列政變。自上次峰會以來，至少有四個國家被暫停了非洲聯盟的資格：幾內亞、馬里、布基納法索和蘇丹。而且，儘管乍得前總統戴比的兒子領導的軍事委員會在戴比去世後一直統治着該國，但乍得卻沒有受到影響。這導致一些人批評非盟對反憲政過渡的對應政策 "不一致"。

因此，如何應對政治危機的管理將是本次第35屆峰會討論的核心。對於西非開放社會倡議的區域組織專家帕普-易卜拉希馬-凱恩來說，這次峰會將是非洲國家元首們澄清事實的一個機會。"在薩赫勒地區，有兩類問題。首當其衝的是政變問題，這往往是由於治理不善造成的。然後是外國干預幫助各國在西非打擊恐怖主義。它們現在正以新的形式出現。法國、俄羅斯以及在某種程度上土耳其捲入非洲地區反恐爭議。我認為，這次峰會將幫助各國磨平稜角，也許會就採取的戰略達成一致，使薩赫勒地區不會成為外國勢力之間的戰場。"

該報道稱，第35屆非盟首腦會議還將討論非洲對新冠病毒大流行病的如何應對。南非前總統西里爾-拉馬福薩將提交一份關於該主題的報告。但毫無疑問的是，關於以色列的辯論將是最激烈的。去年7月，非盟首腦會議委員會主席授予以色列觀察員地位，引起了該組織內部的強烈批評和分歧。因此，除了正在進行的各種衝突之外，這個議題也被列入議程。

忙碌的議程，使一些人擔心埃塞俄比亞的提格雷的戰爭會在一定程度上被掩蓋。無論如何，在衝突和新冠病毒疫情大流行病中主辦這次峰會已經是埃塞俄比亞總理阿比-艾哈邁德的政治勝利，他不遺餘力地說服了他的同僚們來此與會。

本台的報道說，峰會結束時，塞內加爾總統麥基-薩勒將執掌非盟未來一年的工作。屆時也是費利克斯-齊塞克迪總統的非盟任期結束。因此，現在是進行成績評估的時候了。帕普-易卜拉希馬-凱恩認為結果好壞參半："由於剛果民主共和國在非洲政治格局中長期缺席，加上齊塞克迪總統身邊的團隊缺乏經驗，與他的前任南非總統西里爾-拉馬福薩相比，在行政、後勤和人力資源方面相比，他並沒有真正扛起重任，因此在我看來，他的任期總結有批評爭議。齊塞克迪總統無法結束埃塞俄比亞的危機，在薩赫勒地區齊塞克迪總統幾乎是隱身缺席沒有作為的。而在蘇丹危機中，我們也很少看到他的身影。