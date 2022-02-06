摩洛哥5歲男孩被困井內4天後終被救出　但不幸身亡

北非國家摩洛哥一名5歲男孩被困在井內，當局2月5日經過四天搜救後，終於將男孩救出送院，惟國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）之後表示男孩證實不治，並向家人送上慰問。法國總統馬克龍在得知這一不幸的消息當晚表示：今晚，我想對小拉延的家人和摩洛哥人民說，我們分擔他們的痛苦。

廣告 繼續瀏覽後續

5歲的拉延（Rayan）1日在當地北部小鎮塔莫羅（Tamorot）不慎失足跌落32米深的井內，當局到場救援，惟井口的直徑只有25厘米，增加援救難度。

當局曾經將氧氣筒及食水等物資送到井底，並在3日透過攝影機證實拉延仍然清醒，頭部有多處輕傷，惟當局5日指無法判斷拉延是否仍然生存，只希望上天保祐。

拉延的遭遇引起全國的關注，大批民眾到場打氣。救援人員原本計畫鑿開水井，但受到土質影響，當局決定改為出動挖土機在水井旁邊挖出濠溝，再橫向掘出隧道接近拉延，不過他們除了憂慮拉延的安危，亦擔心挖掘工作可能令水井結構不穩而倒塌。

當局經過四天的挖掘工作後，成功在5日將拉延救出。在場的美聯社記者表示，救援人員以毛毯包住拉延的身體，運上地面後隨即在父母的陪同下由救護車送院，惟最終返魂無術。