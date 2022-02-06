非盟峰會：譴責非洲大陸軍事政變 繞開以色列列席爭議

非洲領導人周日在非洲聯盟年度峰會上明確譴責了非洲大陸最近的政變浪潮，並推遲了對以色列在該組織有爭議的地位認可的討論。

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據法新社援引外交消息人士稱，有55個成員國的非盟峰會，是否接納以色列為觀察員身份的議題討論被 "暫停"，原定於周日下午舉行的辯論被推遲，避免了泛非組織出現前所未有的危機，以色列議題在非盟中引發激烈爭吵。

而在峰會繁重的議程中，過去一年震撼非洲大陸的政變--兩星期前在布基納法索發生的最新政變--是不可避免的。在非盟和平與安全理事會會議上。大會的每一位非洲領導人都明確譴責政變國家違憲更換政府的浪潮。

與會非洲官員稱，非盟 "不會容忍任何形式的軍事政變"，並強調說，所有政變國家都被暫停了非盟資格。非洲近期多次發生國家政變引起震蕩，因為“在非洲聯盟的歷史上，從未有過在12個月內有四個國家政變而被暫停資格：馬里、幾內亞、蘇丹和布基納法索。”

非盟委員會主席穆薩-法基-穆罕默德在周六的講話中就提到了政變的 "災難性浪潮"，並警告與恐怖主義威脅相關。

就以色列爭議，據法新社說，非盟選擇避免在高度敏感的以色列認證問題上出現分歧。穆薩-法基在7月做出的這一決定確實使該組織產生了分歧。

包括南非和阿爾及利亞在內的幾個成員國抗議說，這一選擇違背了該組織支持巴勒斯坦的聲明。上述兩國遊說將該問題列入峰會議程。辯論原定於周日下午舉行。外交人士告訴法新社，議題被 "暫停 "了，非盟將成立一個委員會 "研究這個問題"。

據受訪外交官稱，該委員會將包括南非和阿爾及利亞，但也包括支持法基決定的盧旺達和剛果民主共和國，以及喀麥隆和尼日利亞。但這一推遲避免了峰會投票的可能性，許多分析家說，這可能會造成非盟歷史上前所未有的分裂，而非盟正在慶祝其成立20周年。

在周六的一次演講中，巴勒斯坦總理穆罕默德-什塔耶呼籲非洲領導人撤銷對以色列的觀察員身份認證。但穆薩-法基為他的選擇辯護，並呼籲進行 "冷靜的辯論"。他保證，非盟對巴勒斯坦人尋求獨立 的承諾是不可改變的，只能繼續加強。但是法基說，接納以色列的觀察員身份可以為和平服務。

據該報道，目前還不清楚這次非洲峰會是否涉及在東道國的正肆虐的戰爭，峰會大部分時間是閉門舉行的。

埃塞俄比亞北部被親政府部隊和提格雷人民解放陣線（TPLF）叛軍之間的衝突蹂躪了15個月，衝突導致數千人死亡，據聯合國稱，數十萬人處於饑餓邊緣。

據班科勒-阿德奧耶保證，"所有的衝突局勢都在峰會的議程上"。

但總部位於埃塞俄比亞首都的非盟在這場衝突中處於特別微妙的位置。法基一直等到去年8月--戰鬥開始9個月後--才任命尼日利亞前總統奧盧塞貢-奧巴桑喬為特使，幫助促成停火。在衝突期間，埃塞俄比亞還繼續擔任非盟和平與安全理事會成員。奧巴桑喬應當於本周訪問受戰爭影響的地區。