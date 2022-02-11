索馬里蘭稱中國不能對索馬里蘭的外交發號施令

索馬里蘭外交部長今天在訪問台灣時批評中國說，中國不能對索馬里蘭的外交關係指手畫腳發號施令。索馬里蘭尋求與台灣提升雙邊關係。中國對索馬里蘭與台灣關係表達憤怒。索馬里指責台灣和索馬里蘭之間交換辦事處是侵犯主權的 "魯莽企圖"。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天發自台北的消息說，索馬里蘭外交部長埃薩-凱德-穆罕默德在周五台北的新聞發布會上重申，他所在的地區於1991年宣布從索馬里獨立，索馬里蘭可以與任何對該國友好的人做朋友。他還說，"讓我告訴你們一件事：索馬里蘭是一個主權國家。"

索馬里蘭外交部長埃薩-凱德-穆罕默德說，“我們生來自由，我們將保持自由，我們將按照自己的意願處理我們的事務。中國不能對我們發號施令。其他國家都不能對我們發號施令。”

據索馬里蘭外交部長埃薩-凱德-穆罕默德保證，只要任何國家 "尊重我們作為一個主權國家的完整"，索馬里蘭就會向它們開放。他還補充說：“我想告訴你們，我們對所有前來並想與我們做生意的人開放，沒有任何條件。”

索馬里蘭外交部長埃薩-凱德-穆罕默德率領的代表團，包括財政部長。該部長稱讚與台北達成投資協議的可能性，特別是在石油和天然氣勘探領域。

據法新社，近年來，台灣和索馬里蘭的關係不斷走近，在2020年交換了事實上的大使館。索馬里蘭本周對台北的高調訪問激怒了中國，中國指責台灣 "尋求分裂"。北京將台灣視為其領土的一個組成部分，並誓言要奪回台灣，必要時可使用武力。

在1991年宣布獨立後，索馬里蘭已經發展成為一個穩定的國度，而索馬里卻被幾十年的政治暴力所困擾。

索馬里譴責台灣和索馬里蘭之間交換辦事處是侵犯其主權的 "魯莽行動"。而北京則指責台北的分裂主義和孤注一擲的絕望行為。在習近平主席的領導下，中國對台灣的侵入行為有所增加，包括增加戰機入侵台灣防空區的次數。