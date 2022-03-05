非洲阿比讓表演藝術市場MASA

非洲文化/科特迪瓦MASA

位於非洲西海岸、瀕臨大西洋的科特迪瓦（Côte d'Ivoire），中文也被譯作象牙海岸。非洲大陸的第12屆阿比讓表演藝術市場（MASA-Marché des Arts et du Spectacle d’Abidjan）星期六在科特迪瓦的經濟中心開幕。2022年第12屆阿比讓表演藝術市場（MASA)按計畫為期8天，到03月12日下周六結束。本屆活動吸引了來自非洲、歐洲和南美洲的二十多個國家參與，將展示的表演節目過百。並計畫要在03月08日下周二國際勞動婦女節當天，重申女權。

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據本台RFI法文網2022年03月05日星期六的報導，當天在西非國家科特迪瓦開幕的第12屆阿比讓表演藝術市場（MASA）有來自非、歐、南美三大洲的24個國家參與，預計將展示的表演節目超過一百個。

科特迪瓦MASA和布基納法索FESPACO各有千秋 -

本台RFI特派記者費德里克（Frédéric Garat）周六早些時候發自阿比讓（Abidjan）的實地消息說，阿比讓表演藝術市場(MASA)對演藝界，就如瓦加杜古泛非電影和電視節（FESPACO）對非洲電影界。在話劇、馬戲、戲劇，甚至和音樂領域，其對把握創作和評判的脈搏而言，是一次不容錯過的機會。

RFI Image Archive / MASA - Marché des Arts et du Spectacle d’Abidjan. 阿比讓表演藝術市場 © Dr / RFI Image Archive

有些領域在過去兩年，遭到Covid-19疫情的嚴重損害。期間，很罕見，也很少來錢。為了翻過Covid-19的悲劇一幕，主辦方決定，把2022年第12屆阿比讓表演藝術市場（MASA）的主旋律圍繞“內容上的挑戰”。是否需要了解班巴拉語（bambara）歌曲想要傳遞怎樣的信息？舞步里的藝術意圖是什麼？

RFI Image Archive / Danseurs, lors de la parade d'ouverture du MASA festival d'Abidjan. (illustration) © RFI - Tania Tsikounas

除了要注重形式之外，演出在深層上，能給一個缺乏參照和反思的社會帶來什麼？就此，阿比讓表演藝術市場（MASA）將在一周的時間裡，展示多出表演予以思考。來自科納克里的巡迴馬戲團（Circus Baobab），喀麥隆的故事（Show Azouzou），布基納法索的舞者。

2022年第12屆阿比讓表演藝術市場MASA與女權 -

科特迪瓦2022年第12屆阿比讓表演藝術市場（MASA）活動期間，多才多藝的女表演家Dji Eka預計將在03月08日國際勞動婦女節時，敲鼓重申婦女的權力，無論其是否藝術家。

RFI Image / Danseurs aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Parade d'ouverture du MASA festival d'Abidjan. (illustration) © RFI / Tania Tsikounas

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