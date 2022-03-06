布基納法索禁止出口部分麵粉

非洲社經/糧食安全

位於西非薩赫勒地區的內陸國布基納法索（Burkina Faso），由於供應不足，當地穀物價格大漲。瓦加杜古當局現已禁止小米麵粉、玉米麵粉和高粱麵粉的出口。本台RFI特派記者赴實地採訪，發回現場報導。有受訪者表示，正常的植物油價格太高，許多民眾如今使用棉籽油。

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本台RFI法文網引述布基納法索國營糧食安全庫存管理公司(Sonagess)的消息。在部分收購市場，玉米和白高粱的收購價格漲幅，比去年同期高出了40%多。當地土產的小米價格也上漲了24%。當前的漲價也波及餅粕（tourteau）等動物飼料，對布基納法索民眾的錢袋子造成壓力。

糧食價格上漲造成民間謀生難 -

據本台RFI特派記者卡艾樂（Gaëlle Laleix）2022年03月05日周六發自瓦加杜古（Ouagadougou）的實地報導，在布基納法索首都最重要的穀物銷售點Sankaryaaré市場，一位銷售餅粕（tourteau）的賣家Ousseini接受了採訪。作為賣方，他提價了。他說，每袋的重量在32公斤至33公斤之間，如今的標價是7 000非洲法郎（francs CFA）。之前的售價為5 500到6 000非洲法郎（francs CFA）。他表示，有些日子一點都賣不掉，人們得自己搞定。錢不多，生活一天比一天複雜。

糧食價格上漲起因是收成不足 -

兩個原因解釋當前的漲價：降雨少和不安全嚴重影響鄉間的農活。男人們耕作不多，如今供應無法滿足需求。

RFI Image / Burkina Faso: le ministère du Commerce a interdit, fin février 2022, l’exportation de farine de mil, de maïs et de sorgho. Ici, la distribution de vivres aux plus démunis dans la Région du Nord du pays. (illustration) © RFI/Sayouba Traoré

另一位受訪者名叫Kwanda。作為一名女商人，她不僅銷售少了，甚至無法滿足其自身的基本生活之需。她說，幾天前為購買一袋玉米，支付了14 000非洲法郎（francs CFA），而過去只需13 000非洲法郎（francs CFA）。人們現在只能使用棉籽油，因為正常植物油的價格變得太貴。東西漲價了，人們只能依賴貸款購物，然後慢慢地償還。人們和家人一起想辦法，因為情況不佳，有貸款。

布基納法索開始管制麵粉出口 -

為了遏制本次價格飆升，布基納法索商業部在二月底立下新規，禁止出口小米麵粉、玉米麵粉和高粱麵粉。

RFI Image / Burkina Faso: les prix des céréales locales en forte hausse par manque d'offre. Ici, la distribution de vivres aux plus démunis dans la Région du Nord. (illustration) RFI / Sayouba Traoré

.（翻譯編輯：尼古拉）.