科特迪瓦一女足教練涉性騷擾

非洲體育/"3.8"國際婦女節

西非國家科特迪瓦（Côte d'Ivoire），中文也有被譯作象牙海岸。2022年“三八”國際勞動婦女節前夕，該國最著名足球俱樂部之一[阿比讓非洲體育會]（Africa Sports d’Abidjan）的一名教練，由於女足隊球員控告其性騷擾，現已遭停職，並被開除。

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本台RFI法文網2022年03月07日星期一報道說，[阿比讓非洲體育會]（Africa Sports d’Abidjan）的一名教練因被控性騷擾而遭開除。在科特迪瓦，[阿比讓非洲體育會][阿比讓非洲體育會]是最有盛名的足球俱樂部之一。該俱樂部會長在周六宣布，經過調查，一名被控性勒索和性騷擾的教練，已於二月遭停職和開除。這名教練的受害者是女足隊的球員，其中有未成年人。

RFI Image Archive / Côte d’Ivoire : Africa Sports d’Abidjan est l’un des clubs de football les plus renommés du pays. Ici, le stade Robert Champroux d'Abidjan où joue l'Africa Sports. (illustration) © Wikipedia / RFI Image Archive

據本台RFI通訊員弗朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）發自阿比讓（Abidjan）的消息，遭開除者被定性是一名“實習”教練。在性勒索和性騷擾的指控下，最終被解職。

俱樂部會長在一份聲明中指出，經行政調查，如今的結論是指控的有效性極大。這名教練與女隊接觸了數月，被控向數名女球員傳遞信息，提出以性行為交換好處，比如上場時間或球衣。俱樂部在周六公開其決定，而處罰決定在02月16日就已做出。但最先披露這一事件的調查記者卻說，這名教練直到最近仍然在位。他有證據可證明至少這名教練在02月16日仍未被開除。

本台RFI法文網報道指出，在媒體調查於02月28日發布後24小時，科特迪瓦足球聯合會 (FIF)的標準化委員會主席宣布，啟動調查。據介紹，最早曝光科特迪瓦這一醜聞的記者也曾調查過海地足球聯合會會長，並披露過非洲多國體育界內的數宗性暴力事件。

RFI Image / Côte d’Ivoire : Africa Sports d’Abidjan, l’un des clubs de football les plus renommés du pays, a annoncé qu'un entraineur avait été suspendu et exclu courant février 2022 à la suite d’une enquête sur des accusations de chantage et de harcèlement sexuels. Ici, le Palais des Sports de Treichville. (illustration) RFI Image

.（翻譯編輯：RFI 法廣尼古拉）.