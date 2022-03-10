尼日爾:乍得湖水位降低引殺戮
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薩赫勒地區的內陸國尼日爾（Niger）,中文也有譯作尼日。該國東部地區本周發生殺戮事件。武裝人員利用乍得湖枯水之際，襲擊村莊，屠殺了數十位平民，還有許多人受傷。地方當局招募年輕人協助軍方加強防禦。
本台RFI法文網2022年03月10日星期四報道說，尼日爾的迪法地區（DIFFA）東部位於乍得湖沿岸。當地在2022年03月07日周一至08日周二夜間，有二十多位村民遭屠殺。
博科聖地的成員侵入多個村莊，種下悲痛。襲擊者利用乍得湖枯水之際，徒步穿越，抵達村莊，屠殺居民。
攻擊者利用枯水季 -
據本台RFI通訊員穆薩（Moussa Kaka）發自尼亞美（Niamey）的消息，在距離迪法城不遠的乍得湖湖床處，至少有五個村莊成為了博科聖地武裝份子夜間襲擊犧牲品。共有20多位村民死亡，醫院還接收了一批人數不詳的受傷者。
殺戮事件引發恐慌 -
據來自這一地區的消息，襲擊者分成幾批，徒步或騎馬穿越乾枯的Komadougou Yobé河。他們在發起攻擊前，還劫持了一名婦女。民眾對村民們的遭遇感到震驚。在距離迪法城（DIFFA）僅四公里的拉達村（Lada），這甚至引起了恐慌。
枯水時邊境有縫隙 -
安全領域的專家們認為，博科聖地份子侵入乍得湖畔的村莊是可以預見得到的。在Komadougou Yobé河乾旱時節，尼日爾與尼日利亞的邊境區域會有缺口，任何時候都可以徒步或騎馬過河。這種情形將持續至7月，水位重新升高。
招募青年加強安全 -
尼日爾迪法地區（DIFFA）已招募了一千名接受過培訓的青年。他們將強化軍隊在Komadougou Yobé河沿岸臨近村莊里的安全部署。
.（翻譯編輯：RFI 法廣尼古拉）.