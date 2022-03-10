尼日爾:乍得湖水位降低引殺戮

非洲社會 / 公共安全

薩赫勒地區的內陸國尼日爾（Niger）,中文也有譯作尼日。該國東部地區本周發生殺戮事件。武裝人員利用乍得湖枯水之際，襲擊村莊，屠殺了數十位平民，還有許多人受傷。地方當局招募年輕人協助軍方加強防禦。

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本台RFI法文網2022年03月10日星期四報道說，尼日爾的迪法地區（DIFFA）東部位於乍得湖沿岸。當地在2022年03月07日周一至08日周二夜間，有二十多位村民遭屠殺。

RFI Carte / Niger : Incursion des éléments de Boko haram dans les villages situés au bord du Lac Tchad est prévisible selon les experts en sécurité, Ici, dans la région de Diffa, des hommes armés mènent régulièrement des attaques. (illustration) RFI Carte

博科聖地的成員侵入多個村莊，種下悲痛。襲擊者利用乍得湖枯水之際，徒步穿越，抵達村莊，屠殺居民。

攻擊者利用枯水季 -

據本台RFI通訊員穆薩（Moussa Kaka）發自尼亞美（Niamey）的消息，在距離迪法城不遠的乍得湖湖床處，至少有五個村莊成為了博科聖地武裝份子夜間襲擊犧牲品。共有20多位村民死亡，醫院還接收了一批人數不詳的受傷者。

殺戮事件引發恐慌 -

據來自這一地區的消息，襲擊者分成幾批，徒步或騎馬穿越乾枯的Komadougou Yobé河。他們在發起攻擊前，還劫持了一名婦女。民眾對村民們的遭遇感到震驚。在距離迪法城（DIFFA）僅四公里的拉達村（Lada），這甚至引起了恐慌。

枯水時邊境有縫隙 -

安全領域的專家們認為，博科聖地份子侵入乍得湖畔的村莊是可以預見得到的。在Komadougou Yobé河乾旱時節，尼日爾與尼日利亞的邊境區域會有缺口，任何時候都可以徒步或騎馬過河。這種情形將持續至7月，水位重新升高。

招募青年加強安全 -

尼日爾迪法地區（DIFFA）已招募了一千名接受過培訓的青年。他們將強化軍隊在Komadougou Yobé河沿岸臨近村莊里的安全部署。

RFI Image Archive / Niger : Un millier de jeunes sont recrutés dans la région de Diffa après leur formation, ils viendront renforcer l’armée dans le dispositif sécuritaire des villages riverains de la Komadougou Yobé. Ici, des soldats à la frontière entre la région de Diffa et le Nigeria. (illustration) Nicolas Champeaux pour RFI

.（翻譯編輯：RFI 法廣尼古拉）.