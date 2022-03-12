布基納法索:法軍可能受邀相助

法國與非洲/薩赫勒安全

非洲薩赫勒地區多國安全形勢緊張。指揮新月形沙丘反恐行動(Barkhane)的法國將軍周五在瓦加杜古（Ouagadougou）召開的新聞發布會上表示，如果收到明確的請求，法軍將可能出手相助，條件是沒有僱傭軍在布基納法索的國土上。

廣告 繼續瀏覽後續

RFI Image Archive / Burkina : le général Michon fait le point sur l'opération Barkhane dans la région, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, vendredi 11 mars 2022. Ici, le Général de division Laurent Michon, commandant de l’opération Barkhane. (illustration) © defense.gouv.fr

本台RFI法文網2022年03月12日星期六報道，新月形沙丘行動(Barkhane)的指揮官、法國米雄將軍（Laurent Michon）解釋了與法國及歐洲盟軍撤出馬里有關的重大變化。就算一部分設置將會留在尼日爾，也不會重新予以部署。在三國邊境交界地帶(trois frontières)的反恐行動也不會增多。不過，如果收到瓦加杜古新當局的明確請求，法軍將可能介入布基納法索，條件是布基納法索國土上沒有發現任何僱傭軍。

薩赫勒地區壓力大 -

據本台RFI雅亞通訊員（Yaya Boudani）發自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息，新月形沙丘行動(Barkhane)指揮官開門見山地表示，退出馬里後，即沒有任何意圖，也沒有要求部署或重新部署在布基納法索的軍力。儘管，過去幾周以來，恐怖武裝團體加大了在薩赫勒地區的一些壓力。

馬里發起反恐行動 -

由於巴馬科當局與僱傭軍在馬里一起發起的keletigui（馬里方言“戰爭大師”）軍事行動，加快了恐怖主義團體在布基納法索北部地域和邊境沿線的活動。

RFI Carte Archive : Burkina Faso est entouré par six pays : le Mali au nord-ouest, le Niger au nord-est, le Bénin au sud-est, le Togo au sud-est, le Ghana au sud et la Côte d'Ivoire au sud-ouest. Ici, une carte du Mali. (illustration) RFI / Anthony Terrade

法國官員表明態度 -

法國官員表示，密切注意布基納法索當前政治形勢。法方將與非洲次區組織的決定看齊。法國只會在收到了瓦加杜古新當局提出的明確請求後，才將會把其軍力用於布基納法索。

.（翻譯編輯：RFI 法廣尼古拉）.