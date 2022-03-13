烏克蘭:尼日利亞擔心糧食危機

糧食安全/烏克蘭戰事

非洲的第一人口大國尼日利亞（Nigéria）,也被譯作奈及利亞。面對Covid-19疫情之後，又出現俄羅斯圍攻烏克蘭的動蕩國際形勢嚴重威脅到該國的農業及數百萬民眾的糧食安全。該國98%的小麥依賴進口。非洲商貿界現在擔心，尼日利亞在數月後就將可能出現糧食危機，並呼籲阿布賈當局做出反應，禁止出口玉米賺外彙。

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據本台RFI法文網報道，尼日利亞擔心烏克蘭戰爭引發糧食危機，尤其是在十多年來因博科聖地武裝叛亂而飽受創傷的乍得湖盆地（bassin du lac Tchad）。就此，食品業的數位參與者本周，在尼日利亞經濟中心、港口城市拉各斯（Lagos）參加年度論壇時流露了他們的擔憂。

尼日利亞的擔憂首先來自非洲商界 -

本台RFI通訊員莉莎（Liza Fabbian）2022年03月12日周六發自拉各斯（Lagos）的消息說，尼日利亞可能正面對迫在眉睫的糧食危機，潛在風險六月份起就有可能出現。尼日利亞的著名商界領袖阿里科·丹格特（Aliko Dangote）就持這種看法。他表示，當前仍有人在出口玉米賺外彙，這應該予以阻止。這位尼日利亞的億萬富豪還建議政府禁止玉米出口，促進國內生產。

尼日利亞是玉米生產大國和進口國 -

據介紹，尼日利亞的這名億萬富豪，也被認為是非洲首富。他的上述觀點在尼日利亞被大量的轉引。

RFI Image Archive / Nigéria : Aliko Dangote est un homme d'affaires d'origine haoussa, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique. Ici, le milliardaire Aliko Dangote au micro de RFI Hausa, le 5 mars 2021. (illustration) © RFI Hausa - Ahmed Abba

人們知道這位非洲億萬富豪在這些話題上的影響力。尼日利亞是非洲玉米第二大生產國，但國內需求增長依然超過供應。

尼日利亞的小麥幾乎全部依賴進口 -

在2020-2021年度，尼日利亞的小麥98%依賴進口，其價格現已暴漲。

RFI Image Archive / L'envolée du prix du gaz compromet la production des engrais en Europe. La Russie est un grand fournisseur d’engrais azotés pour l’Union européenne, le pays assure 30% des besoins de l’Union. Par ailleurs, la Russie est un acteur incontournable : sa production représente un quart des échanges mondiaux. (illustration) © CC0 Pixabay - Samuel Faber / RFI Image Archive

本台RFI法文網報道注意到，尼日利亞籍的這名非洲首富還警告說，肥料可能由於缺貨而價格暴漲，進一步加劇糧食產品的通貨膨脹，其增幅在2021年就已達17%。

.（翻譯編輯：RFI法廣 尼古拉）.