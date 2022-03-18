俄羅斯烏克蘭小麥缺貨 北非國家憂心基本糧食短缺

烏克蘭戰爭爆發，如今戰事已進入第四周，連帶影響可謂世界糧倉的烏克蘭或俄羅斯的世界兩大小麥生產國的糧食出口。阿爾及利亞、突尼斯和摩洛哥如今憂心忡忡，因面臨著他們非常依賴的俄羅斯和烏克蘭小麥進口的停止，也必須應對能源價格上漲並擔心短缺風險，而穆斯林的齋月卻即將來臨。

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面對俄羅斯或烏克蘭小麥缺貨 北非國家憂心日常基本糧食短缺：如果北非馬格裡布地區缺乏麵粉、粗粒小麥粉（semoule）和基本食品，該怎麼辦？ 隨着烏克蘭戰爭時間的推移，這種假設正越來越可能，並且在這些北非國家的超市中已經開始重複出現缺貨的場景，一些北非國家的民眾蜂擁搶購這些基本食品。

自 2 月 24 日俄羅斯總統普京下令軍隊入侵其鄰國烏克蘭開始，人們的擔憂就一直在增加。 阿爾及利亞、突尼斯和摩洛哥——還有埃及、黎巴嫩和許多非洲國家——都非常依賴俄羅斯和烏克蘭進口小麥，尤其是葵花籽油。

法國總統馬克龍周五，在凡爾賽提出其對此問題的擔心。他指出，如果沒有新的小麥生產戰略，“歐洲和非洲的糧食將在未來 12 到 18 個月內非常不穩定”。 根據聯合國糧農組織 (FAO) 的數據，“2022-2023 年，全球營養不足人數可能增加 8萬 至 1300 萬人”。

而北非將是受到影響衝擊最嚴重的地區之一。