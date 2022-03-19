喀麥隆:暗殺赤道幾內亞總統案
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地處非洲中西部、大西洋幾內亞灣沿岸的赤道幾內亞（Guinée équatoriale），在鄰國喀麥隆和加蓬的環抱之中。其現總統於1979年8月上台，在位已超過42年。喀麥隆首都的一個軍事法庭本周對25名在五年前捲入企圖謀殺赤道幾內亞總統案件的嫌犯進行了判決。辯方律師現已提出上訴，並在接受本台FMM/RFI法廣非洲組專訪時指出了這一案件的疑點。
瀕臨大西洋的非洲國家赤道幾內亞（Guinée équatoriale），總人口一百多萬，最近幾年，因中美地緣政治成為了非洲的國際關注焦點之一。
據本台RFI法文網2022年03月19日星期六報道，喀麥隆首都雅溫得（Yaoundé）軍事法庭，本周對25名在2017年12月被捕的嫌犯做出判決，他們被控捲入一樁企圖暗殺赤道幾內亞總統奧比昂·恩圭馬（Teodoro Obiang Nguéma）的案件。雅溫得（Yaoundé）軍事法庭在本周初就此做出了判決，但到周末時才為外界所知。在經過歷時四年多的審理後，捲入這個案件的嫌犯們分別被判實刑30年至35年。辯方律師就此提出上訴。
犯人國籍分布非洲多國 -
本台RFI獲知，喀麥隆的軍事法庭已於2022年03月14日周一在埃博洛瓦（Ebolowa）審理了企圖暗殺赤道幾內亞總統一案。這些嫌犯於2020年被轉獄到這個地方。25名被告的年齡分別在24歲至59歲之間，他們的國籍分布，不僅有喀麥隆和赤道幾內亞，還有乍得與中非共和國。被確立的罪名包含«同密謀暗殺赤道幾內亞總統»、«進口軍火»、«敵對其祖國»、«非法移民»。
被告律師接受RFI專訪 -
這批犯人於2017年12月在喀麥隆的被捕地點，分別有首都雅溫得（Yaoundé）、臨海最大港城杜阿拉（Douala），以及位於南部的三國邊境交界處的凱奧西（Kye-Ossi）。他們當年被捕時的理由，是追究企圖暗殺赤道幾內亞總統的違法行為。這批被告的兩名共同律師之一在接受本台RFI非洲組記者阿美莉（Amélie Tulet）採訪時，解釋了辯方律師為何決定上訴的理由。
被告律師指出案件疑點 -
這名辯方律師說，這批被判共同密謀（conspiration）的犯人，之前互不相識。他們中的大部分人是在雅溫得的監獄裡相識的。所繳獲的武器沒有一件是在他們的身上收繳的。喀麥隆刑法中的«敵對其祖國»，是一名國民拿起武器針對他自己的國家。律師們沒有看懂，為何以這一罪名追究喀麥隆公民、乍得公民和中非共和國公民對赤道幾內亞的敵意。辯方律師認為該案可能存在政治考量，而辯護則是在純司法的層面。
本台RFI法文報道還提到，同樣是就企圖謀殺赤道幾內亞總統一案，乍得曾在2016年6月判處11名乍得公民20年徒刑。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.