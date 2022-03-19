喀麥隆:暗殺赤道幾內亞總統案

非洲社會 / 國際關係

地處非洲中西部、大西洋幾內亞灣沿岸的赤道幾內亞（Guinée équatoriale），在鄰國喀麥隆和加蓬的環抱之中。其現總統於1979年8月上台，在位已超過42年。喀麥隆首都的一個軍事法庭本周對25名在五年前捲入企圖謀殺赤道幾內亞總統案件的嫌犯進行了判決。辯方律師現已提出上訴，並在接受本台FMM/RFI法廣非洲組專訪時指出了這一案件的疑點。

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瀕臨大西洋的非洲國家赤道幾內亞（Guinée équatoriale），總人口一百多萬，最近幾年，因中美地緣政治成為了非洲的國際關注焦點之一。

RFI Carte / Le Cameroun et la Guinée équatoriale sont membres du CEMAC - Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. Ici, les six pays de la CEMAC: le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. (illustration) 存檔圖片：喀麥隆、赤道幾內亞、乍得和中非共和國都是中部非洲經濟與貨幣共同體組織成員。 RFI Carte / Latifa Mouaoued

據本台RFI法文網2022年03月19日星期六報道，喀麥隆首都雅溫得（Yaoundé）軍事法庭，本周對25名在2017年12月被捕的嫌犯做出判決，他們被控捲入一樁企圖暗殺赤道幾內亞總統奧比昂·恩圭馬（Teodoro Obiang Nguéma）的案件。雅溫得（Yaoundé）軍事法庭在本周初就此做出了判決，但到周末時才為外界所知。在經過歷時四年多的審理後，捲入這個案件的嫌犯們分別被判實刑30年至35年。辯方律師就此提出上訴。

犯人國籍分布非洲多國 -

本台RFI獲知，喀麥隆的軍事法庭已於2022年03月14日周一在埃博洛瓦（Ebolowa）審理了企圖暗殺赤道幾內亞總統一案。這些嫌犯於2020年被轉獄到這個地方。25名被告的年齡分別在24歲至59歲之間，他們的國籍分布，不僅有喀麥隆和赤道幾內亞，還有乍得與中非共和國。被確立的罪名包含«同密謀暗殺赤道幾內亞總統»、«進口軍火»、«敵對其祖國»、«非法移民»。

被告律師接受RFI專訪 -

這批犯人於2017年12月在喀麥隆的被捕地點，分別有首都雅溫得（Yaoundé）、臨海最大港城杜阿拉（Douala），以及位於南部的三國邊境交界處的凱奧西（Kye-Ossi）。他們當年被捕時的理由，是追究企圖暗殺赤道幾內亞總統的違法行為。這批被告的兩名共同律師之一在接受本台RFI非洲組記者阿美莉（Amélie Tulet）採訪時，解釋了辯方律師為何決定上訴的理由。

被告律師指出案件疑點 -

這名辯方律師說，這批被判共同密謀（conspiration）的犯人，之前互不相識。他們中的大部分人是在雅溫得的監獄裡相識的。所繳獲的武器沒有一件是在他們的身上收繳的。喀麥隆刑法中的«敵對其祖國»，是一名國民拿起武器針對他自己的國家。律師們沒有看懂，為何以這一罪名追究喀麥隆公民、乍得公民和中非共和國公民對赤道幾內亞的敵意。辯方律師認為該案可能存在政治考量，而辯護則是在純司法的層面。

RFI Image Archive / Cameroun: 25 personnes condamnées pour tentative d'assassinat sur le président de Guinée équatoriale en 2017. Ici, le président de Guinée équatoriale, Theodoro Obiang Nguema en fonction depuis le 03 août 1979. (illustration) 存檔圖片：赤道幾內亞總統奧比昂·恩圭馬 Reuters - James Akena / RFI Image Archive

本台RFI法文報道還提到，同樣是就企圖謀殺赤道幾內亞總統一案，乍得曾在2016年6月判處11名乍得公民20年徒刑。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.