幾內亞:Kouroussa採金礦工冒險

非洲資源 / 幾內亞採金

西非國家幾內亞（Guinée），不僅有大量的鋁土礦，黃金儲量也極其豐富。過去幾周，該國多個金礦接連發生致命意外。本月初，有十多人在一次坑道坍塌事故中遇難。本台RFI特派記者來到幾內亞知名的採金地庫魯薩（Kouroussa）做實地採訪，並自現場發回報道。

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本台RFI法文網2022年03月20日星期天報道說，幾內亞的多個金礦在過去幾周接連發生意外。03月01日，在北部博凱地區（Boké）的Kounsitel, 一條坑道坍塌造成十多人死亡。

RFI Image / Guinée : la zone de Kounsitel, dans le nord du pays. (illustration). 存檔圖片 / 幾內亞北部的Kounsitel © RFI FULFULDE

本台RFI法廣特派記者得以探訪更東面庫魯薩（Kouroussa）附近的一處手工採金礦區。當地的工人們冒着所有風險把稀貴的材料帶上地面。

淘金工作太艱難 -

據本台RFI特派記者馬蒂亞斯（Matthias Raynal）發自幾內亞庫魯薩（Kouroussa）的描述，那裡的地面如同一塊巨大的格魯耶爾奶酪（gruyère），有孔洞。男人們湧入拉起裝滿了土地的籃子，並在之後使用金屬探測器。

RFI Image / Guinée: près de Kouroussa, les mineurs prennent tous les risques pour de l'or. Ici, Lanfia Kourouma, orpailleur près de Kouroussa, en Guinée. 存檔圖片 / 幾內亞：庫魯薩附近的一名淘金者。 © RFI / M. Raynal

受訪人蘭菲亞（Lanfia Kourouma）是一名淘金者。他說，人們到此是為了賺取黃金。這裡有金，但很深。深度超過十米。本台特派記者描述說，這名淘金者的皮膚和衣服到處都覆蓋著白色的灰塵。

淘金工作太危險 -

受訪人蘭菲亞（Lanfia Kourouma）表示，當地已有6年到7年沒有發生致命事故。最後一起事故的起因是酒精。當時有個洞已經開始變得有些危險。一名男子收工後留在礦區。而且，他醉酒了，看到有點金子，就想要下去。他留在了那裡，陪同的人也失去了一條腿。

RFI Image / Guinée: près de Kouroussa, les mineurs prennent tous les risques pour de l'or. Ici, dans un bar «café noir» de Kouroussa. (illustration) 存檔圖片：在庫魯薩的一間酒吧內 © RFI / Laurent Correau

受訪者向本台特派記者展示了一個深不見底的井口。井壁內的一些穴孔，形成一條簡陋的階梯。淘金者就是如此下到井底。可以看到一條裂縫，那就是一個痕跡。

淘金工別無選擇 -

本台RFI法文網報道說，受訪人蘭菲亞（Lanfia Kourouma）以前是一名司機。他想要結束淘金，重新從事之前的工作。他感慨地說，太艱難了，太危險了。但這是他如今賴以生存的最後希望。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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