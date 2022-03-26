埃塞俄比亞:提格雷停火現希望

非洲之角 / 提格雷衝突

東非國家埃塞俄比亞地處“非洲之角”。其境內的提格雷衝突，在經過歷時一年多時間的交戰後，如今再次出現了緩和跡象。在亞的斯亞貝巴中央政府宣布無限期地人道停火數小時之後，反叛武裝提格雷人民解放陣線（TPLF）做出正面反應，承諾停止敵對行為。如今的棘手問題卻在提格雷地區以外。

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RFI Image Archive / Éthiopie: les rebelles tigréens acceptent le principe «d’une cessation des hostilités». Ici, un car détruit au bord d'une route, dans la région du Tigré. (illustration) © RFI Image / Sébastien Nemeth

本台RFI法文網報道說，在埃塞俄比亞，提格雷反叛武裝接受停止敵對行為的原則。這是提格雷人民解放陣線（TPLF）在亞的斯亞貝巴當局率先宣布無限期人道停火數小時後所做出的承諾。這是一個正面的信號，但並不意味着立即恢復在這一地區的人道援助。

反叛武裝承諾停止敵對行為 -

據本台RFI通訊員弗洛朗絲（Florence Morice）2022年03月25日星期五發自肯尼亞首都內羅畢（Nairobi）的消息，提格雷人民解放陣線（TPLF）的回答是朝正確方向邁出了一步。在周五早上對外發布的聲明中，提格雷反叛人員承諾，執行停止敵對，立即生效。這是對亞的斯亞貝巴在周四宣布無限期停火的回應。

RFI Image Archive / Éthiopie: la représentante de l'UE pour la Corne de l'Afrique pointe quelques signaux encourageants. Ici, En quinze mois, le conflit opposant les forces gouvernementales éthiopiennes aux rebelles du Tigré a fait des milliers de morts et, selon les Nations unies, a conduit des centaines de milliers de personnes au bord de la famine. (illustration) WORLD FOOD PROGRAMME via REUTERS / RFI Image Archive

上述聲明初步看來，旨在允許人道救援活動重返自去年12月以來一直遭封鎖的提格雷。

雙方的分歧點在提格雷之外 -

但仍有一個棘手問題需要解決。除了停火之外，亞的斯亞貝巴期待提格雷反叛武裝把隊伍撤出鄰近的阿法爾州（Afer）。埃塞俄比亞外長對此予以了證實。不過，提格雷人民解放陣線（TPLF）在其聲明中，沒有提到這一點，而是要求埃塞俄比亞政府採取切實措施，為無限制地進入提格雷地區予以方便。

RFI Carte / Éthiopie: le conflit continue, les rebelles tigréens ont progressé en région Afar ces dernières semaines. En parallèle, les initiatives diplomatiques se multiplient pour mettre un terme aux combats. (illustration) RFI Carte

外交消息來源說，這似乎被作為撤兵的先決條件。就像去年12月份那樣，在已經看到迅速獲得人道援助的希望後，提格雷人民解放陣線（TPLF）做出了讓步。然而，援助卻沒有抵達。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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