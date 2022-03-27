尼日利亞:中部卡杜納機場遇襲

非洲社會 / 公共安全

非洲人口第一大國尼日利亞的安全局勢有更趨緊張的跡象。在距離首都阿布賈（Abuja）以北，直線距離不到200公里的中部大城市卡杜納(Kaduna)。被當地人稱之為“匪徒”（bandits）的武裝團夥，本周末在光天化日下，襲擊了這座人口超過百萬大城市的機場。這些武裝幫派成員如今被定性為“恐怖分子”。

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據本台RFI法文網2022年03月27日周日報道，尼日利亞西北部頻頻發生安全意外事件。這一地區飽受武裝團夥的暴力蹂躪。被當地人稱之為“匪徒”（bandits）的武裝人員受利益驅使，綁架、搶劫和殺人，無惡不作。03月26日星期六，卡杜納(Kaduna)的機場再次成為了這些人的襲擊目標。

RFI Carte Archive / Nigéria : La ville de Kaduna est la capitale de l'État de Kaduna. (illustration) © RFI Carte

本台RFI通訊員莉莎（Liza Fabbian）發自拉各斯（Lagos）的消息描述說，針對卡杜納(Kaduna)機場的襲擊發生在當地時間周六中午。攻擊者自機場附近的森林來襲。他們在侵入停機坪時，有零星的開槍。一名在機場柵欄附近巡邏的保安在這次攻擊事件中被殺。地方政府則在一份聲明中證實，駐紮在附近的安全力量得以介入，以擊退襲擊者。

匪徒2021年曾綁架卡杜納機場工作人員 -

一年前的2021年03月中旬，尼日利亞卡杜納州首府卡杜納市機場的多名工作人員，在匪徒圍攻他們的公房時遭綁架。尼日利亞西北地區暴力活動沒有緩減。在那裡活動的上百個武裝幫派，如今被定性為“恐怖分子”。

尼日利亞媒體說西北地區暴力襲擊頻發 -

RFI Image Archive / Nigeria : la presse a rapporté que 50 personnes ont été tuées et une centaine d'autres enlevées dans l'attaque de neuf villages du district de Giwa, toujours dans l'État de Kaduna, sans que ce bilan ne soit confirmé officiellement par les autorités locales. Ici, un soldat patrouille sur les routes de Kaduna. (illustration) RFI Image

本台RFI法文網引述尼日利亞媒體的報道，在卡杜納州（Etat de Kaduna）Giwa區，遭遇襲擊的9個村莊有50人被殺，過百人遭劫持。但地方當局沒有正式確認這種說法。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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