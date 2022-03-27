尼日利亞:中部卡杜納機場遇襲
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非洲人口第一大國尼日利亞的安全局勢有更趨緊張的跡象。在距離首都阿布賈（Abuja）以北，直線距離不到200公里的中部大城市卡杜納(Kaduna)。被當地人稱之為“匪徒”（bandits）的武裝團夥，本周末在光天化日下，襲擊了這座人口超過百萬大城市的機場。這些武裝幫派成員如今被定性為“恐怖分子”。
據本台RFI法文網2022年03月27日周日報道，尼日利亞西北部頻頻發生安全意外事件。這一地區飽受武裝團夥的暴力蹂躪。被當地人稱之為“匪徒”（bandits）的武裝人員受利益驅使，綁架、搶劫和殺人，無惡不作。03月26日星期六，卡杜納(Kaduna)的機場再次成為了這些人的襲擊目標。
本台RFI通訊員莉莎（Liza Fabbian）發自拉各斯（Lagos）的消息描述說，針對卡杜納(Kaduna)機場的襲擊發生在當地時間周六中午。攻擊者自機場附近的森林來襲。他們在侵入停機坪時，有零星的開槍。一名在機場柵欄附近巡邏的保安在這次攻擊事件中被殺。地方政府則在一份聲明中證實，駐紮在附近的安全力量得以介入，以擊退襲擊者。
匪徒2021年曾綁架卡杜納機場工作人員 -
一年前的2021年03月中旬，尼日利亞卡杜納州首府卡杜納市機場的多名工作人員，在匪徒圍攻他們的公房時遭綁架。尼日利亞西北地區暴力活動沒有緩減。在那裡活動的上百個武裝幫派，如今被定性為“恐怖分子”。
尼日利亞媒體說西北地區暴力襲擊頻發 -
本台RFI法文網引述尼日利亞媒體的報道，在卡杜納州（Etat de Kaduna）Giwa區，遭遇襲擊的9個村莊有50人被殺，過百人遭劫持。但地方當局沒有正式確認這種說法。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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