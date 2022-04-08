馬里:法國記者被綁架已經一年

非洲社會 / 媒體新聞

馬里是西非的一個內陸國。這裡曾是法蘭西在非洲薩赫勒地區反恐的重要戰場之一。法國記者奧利維耶·杜布瓦（Olivier Dubois）於2021年04月08日在馬里北部加奧（GAO）做報道時被劫持，如今已滿一年。2022年04月08日星期五本台RFI法語節目播出了他的父親（André-Georges Dubois）及其姊妹通過電台向其傳遞心聲。法國眾多媒體機構內的記者社團呼籲新一屆法蘭西總統把解救這名在非洲遭綁架的記者作為一項優先任務。

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RFI Image Archive / Banner in support of French journalist Olivier Dubois, held hostage in Mali since 8 April 2021, on the facade of the town hall in Bayeux, Normandy, In France. (illustration) © Ollia Horton / RFI

本台RFI法文網2022年04月08日星期五報道說，法國記者奧利維耶·杜布瓦（Olivier Dubois）在馬里被綁架恰滿一年。其家人繼續通過RFI法廣電台與其傳遞心聲。

RFI Image Archive / France : une centaine de personnes s'est rassemblée place de la République à Paris en soutien au journaliste Olivier Dubois, enlevé au Mali au 08 avril 2021. (illustration) © David Baché/RFI

自法國記者奧利維耶·杜布瓦（Olivier Dubois）於一年前在非洲馬里遭綁架以來，本台RFI法語節目在每個月的8日，把播音話筒賦予杜布瓦的家人，希望他不論身在何處，都能夠收聽得到其家人們的心聲。

Olivier Dubois的父親依然抱着希望 -

2022年04月08日星期五，本台RFI記者David Baché播出了對法國記者奧利維耶·杜布瓦（Olivier Dubois）家人們的數段採訪錄音。他的父親安德烈-喬治·杜布瓦（André-Georges Dubois）在接受採訪時深情地說：“奧利維耶你好。有的周年紀念日並不讓人感到歡喜。可是，我希望你儘可能的好。你的缺席在加長，但我依然抱着希望。你的磨難將看到令人歡喜的結局。你要保持信心，不要泄氣。全家人都重重地親吻你，盼望着早日相見。你的父親。”

Olivier Dubois的姊妹鼓勵不要放棄 -

奧利維耶·杜布瓦（Olivier Dubois）的姊妹瓦萊莉·杜布瓦（Valérie Dubois）也接受了本台法廣電台記者的採訪，並表示說：她的兄弟是和平主義者，一位快活的人和一名父親。他已經經受了挑戰。她鼓勵其兄弟不要放棄，不論在任何境況都要保持希望，還有愛與和平，並保留心中對最美好一刻的希望。她還說，最殷切的願望就是與其兄弟分享最簡單的事情。

法國輿論盼當局解救Olivier Dubois -

本台RFI法文報道說，在法國記者奧利維耶·杜布瓦（Olivier Dubois）馬里遭綁架滿一年之際，第20座法國城市加入到了由記者無疆界組織（RSF）發起的聲援。

RFI Image Archive / France : les sociétés de journalistes de nombreux médias français demandent au futur président français de faire de la libération d’Olivier Dubois une priorité. Ici, cinq journalistes et ex-otages, ainsi que des membres de sa famille, des amis, et des responsables associatifs ont participé au rassemblement de soutien à Olivier Dubois, enlevé au Mali le 08 avril 2021. (illustration) © David Baché/RFI

在法國東部城市梅斯（Metz）周五有遊行活動的安排。在法國南部，蒙彼利埃(Montpellier)市政府掛出了一條帶有法國記者奧利維耶·杜布瓦（Olivier Dubois）肖像的橫幅。此外，法國眾多媒體機構內的記者社團也紛紛呼籲，新一屆法蘭西總統應把解救這名法國記者人質作為一項優先工作任務。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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