岡比亞:2022年立法選舉投票

非洲政治 / 立法選舉

岡比亞（Gambie）位於非洲大陸西部，瀕臨大西洋，也被譯作甘比亞。岡比亞在五個月前的2021年12月04日舉行了總統大選。阿達馬·巴羅（Adama Barrow）總統贏得連任。5個月後的2022年04月09日周六，該國近百萬選舉再次被召，參加立法選舉的投票。岡比亞國民議會由58名議員組成，任期5年。其中53人通過選舉產生，另外5人由總統任命。

廣告 繼續瀏覽後續

RFI Image Archive / Gambie : les enjeux des élections législatives. Ici, un centre de vote a pris place au milieu d'une rue de Banjul, lors de la présidentielle en Gambie, le 4 décembre 2021. （illustration） © RFI/Paulina Zidi

據本台RFI法文網2022年04月09日星期六報道，岡比亞民眾在總統大選5個月後，當天再度被邀參加立法選舉的投票。本次投票對現年57歲的總統阿達馬·巴羅（Adama Barrow）及其才成立了兩年多時間的年輕政黨而言將是一次測試。

Image RFI Archive / Gambie : Président Adama Barrow a créé le Parti national du peuple au 31 décembre 2019. Ici, le président Adama Barrow lors de sa première conférence de presse après avoir remporté un deuxième mandat présidentiel. (illustration) 存檔圖片 / 岡比亞總統阿達馬·巴羅（Adama Barrow) © RFI / Sally Jeng

岡比亞立法選舉考驗連任總統

本台RFI法廣通訊員米蘭（Milan Berckmans）發自班珠爾（Banjul）的報道說，岡比亞民眾周六早上開始進入投票站，選舉新一屆國民議會的53名新議員。當前最大的問號是，岡比亞總統領導的新政黨能贏得多少個席位。

岡比亞現總統為連任成立新黨 -

成立於2019年12月31日的岡比亞全國人民黨(NPP—Parti national du peuple）提出了40名候選人參加角逐。而其主要政治競選對手、由岡比亞前副總統烏賽努·達博（Ousainou Darboe）領導的聯合民主黨(UDP-Parti démocratique unifié )則推出了46名候選人。

RFI Image Archive / Gambie : Ousainou Darboe, le leader du Parti démocratique unifié. (illustration) 存檔圖片 / 岡比亞前副總統烏賽努·達博（Ousainou Darboe）領導聯合民主黨(UDP-Parti démocratique unifié )。 © RFI/Laura-Angela Bagnetto

岡比亞現總統與多黨結成聯盟 -

本台RFI法文網指出，在2021年12月的總統選舉前，巴羅總統成立的全國人民黨(NPP）與岡比亞前總統賈梅(Yahya Jammeh)領導的愛國聯盟（APRC），還有另外兩個政黨一同協作。

RFI Image Archive / Gambie : Militantes de l'ancien parti présidentiel APRC manifestant pour demander le retour en Gambie de l'ex-dictateur Yahya Jammeh. Sukuta, 16 décembre 2020. (illustration) RFI/Romain Chanson

觀察家認為，這種被定性為“戰術”的結盟，應該能夠使得現總統贏得對議會的主導權。這可能還將有助於解決諸如修訂憲法之類的立法難題，並最終確認在前總統葉海亞·賈梅(Yahya Jammeh)於2017年離任後開始的過渡與和解。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.