岡比亞:2022年立法選舉投票

岡比亞（Gambie）位於非洲大陸西部，瀕臨大西洋，也被譯作甘比亞。岡比亞在五個月前的2021年12月04日舉行了總統大選。阿達馬·巴羅（Adama Barrow）總統贏得連任。5個月後的2022年04月09日周六，該國近百萬選舉再次被召，參加立法選舉的投票。岡比亞國民議會由58名議員組成，任期5年。其中53人通過選舉產生，另外5人由總統任命。
據本台RFI法文網2022年04月09日星期六報道，岡比亞民眾在總統大選5個月後，當天再度被邀參加立法選舉的投票。本次投票對現年57歲的總統阿達馬·巴羅（Adama Barrow）及其才成立了兩年多時間的年輕政黨而言將是一次測試。
岡比亞立法選舉考驗連任總統
本台RFI法廣通訊員米蘭（Milan Berckmans）發自班珠爾（Banjul）的報道說，岡比亞民眾周六早上開始進入投票站，選舉新一屆國民議會的53名新議員。當前最大的問號是，岡比亞總統領導的新政黨能贏得多少個席位。
岡比亞現總統為連任成立新黨 -
成立於2019年12月31日的岡比亞全國人民黨(NPP—Parti national du peuple）提出了40名候選人參加角逐。而其主要政治競選對手、由岡比亞前副總統烏賽努·達博（Ousainou Darboe）領導的聯合民主黨(UDP-Parti démocratique unifié )則推出了46名候選人。
岡比亞現總統與多黨結成聯盟 -
本台RFI法文網指出，在2021年12月的總統選舉前，巴羅總統成立的全國人民黨(NPP）與岡比亞前總統賈梅(Yahya Jammeh)領導的愛國聯盟（APRC），還有另外兩個政黨一同協作。
觀察家認為，這種被定性為“戰術”的結盟，應該能夠使得現總統贏得對議會的主導權。這可能還將有助於解決諸如修訂憲法之類的立法難題，並最終確認在前總統葉海亞·賈梅(Yahya Jammeh)於2017年離任後開始的過渡與和解。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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