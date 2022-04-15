剛果(金):碳氫部長受國安調查
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在非洲，剛果民主共和國（RD Congo）的現任碳氫化合物部長（相當於石油部長）本周三在遭國家情報機構（ANR）連夜傳訊後，已於周四晚獲釋。來自金沙薩消息說，這名部長可能捲入的不是一樁普通法案件，而更可能涉及國內安全。他的個人秘書也受到詢問。剛果（金）現任碳氫化合物部長是在2021年04月12日上任的，在本周剛剛滿一年。
據本台RFI法文網2022年04月15日星期五報道，剛果民主共和國的碳氫化合物部長迪迪埃·布丁布·恩圖布安加（Didier Budimbu Ntubuanga）本周在位於該國首都的國家情報機構（ANR）的場所中度過了一夜之後，現已於周四晚獲釋。
這是在剛果（金）現總統費利克斯-安托萬·齊塞克迪（Félix-Antoine Tshisekedi）的安全事務特別顧問於兩個月前遭囚禁以來，首位接受國安調查的現政府內閣成員。
一次工作會晤的邀請 -
本台RFI通訊員巴喜安（Patient Ligodi）發自金沙薩（Kinshasa）的消息指，一切都發生的很迅速。在本周三，這名部長與其團隊於15點舉行了一次會議後，自行前往國家情報機構（ANR）主管的一號辦公室。這名部長的親信們指出，這是一次工作會晤的邀請。他前往時並沒有感到太大的擔憂。但一直到周四晚，其辦公室成員和其律師都無法與他取得聯繫。只有他的妻子曾在周四中午獲准和他見面。
部長秘書也受到詢問 -
他的部分親近者解釋說，這不是一樁普通法的違法，而是一樁與國內安全有關的案件。安全消息渠道還證實說，這名部長就其近期的交往關係接受了詢問。所提到的問題尤其涉及與一位以色列公民之間的聯繫。這位已遭剛果（金）安全部門監視的男子的姓名沒有對外披露。在此案中，這名部長的個人秘書也遭到傳喚和詢問。
本台RFI法文網指出，剛果（金）的現任碳氫化合物部長與現總統家族的關係接近。他領導的政黨與剛果（金）現總統的民主與社會進步聯盟（UDPS）結盟。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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