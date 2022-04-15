剛果(金):碳氫部長受國安調查

地緣政治 / 國際關係

在非洲，剛果民主共和國（RD Congo）的現任碳氫化合物部長（相當於石油部長）本周三在遭國家情報機構（ANR）連夜傳訊後，已於周四晚獲釋。來自金沙薩消息說，這名部長可能捲入的不是一樁普通法案件，而更可能涉及國內安全。他的個人秘書也受到詢問。剛果（金）現任碳氫化合物部長是在2021年04月12日上任的，在本周剛剛滿一年。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI法文網2022年04月15日星期五報道，剛果民主共和國的碳氫化合物部長迪迪埃·布丁布·恩圖布安加（Didier Budimbu Ntubuanga）本周在位於該國首都的國家情報機構（ANR）的場所中度過了一夜之後，現已於周四晚獲釋。

RFI Image Archive / RD Congo / le ministre des Hydrocarbures interpellé et entendu par l'ANR. Ici, une vue du centre-ville de Kinshasa, la capitale congolaise. (illustration) Wikimedia - CC / RFI Image Archive

這是在剛果（金）現總統費利克斯-安托萬·齊塞克迪（Félix-Antoine Tshisekedi）的安全事務特別顧問於兩個月前遭囚禁以來，首位接受國安調查的現政府內閣成員。

一次工作會晤的邀請 -

本台RFI通訊員巴喜安（Patient Ligodi）發自金沙薩（Kinshasa）的消息指，一切都發生的很迅速。在本周三，這名部長與其團隊於15點舉行了一次會議後，自行前往國家情報機構（ANR）主管的一號辦公室。這名部長的親信們指出，這是一次工作會晤的邀請。他前往時並沒有感到太大的擔憂。但一直到周四晚，其辦公室成員和其律師都無法與他取得聯繫。只有他的妻子曾在周四中午獲准和他見面。

部長秘書也受到詢問 -

他的部分親近者解釋說，這不是一樁普通法的違法，而是一樁與國內安全有關的案件。安全消息渠道還證實說，這名部長就其近期的交往關係接受了詢問。所提到的問題尤其涉及與一位以色列公民之間的聯繫。這位已遭剛果（金）安全部門監視的男子的姓名沒有對外披露。在此案中，這名部長的個人秘書也遭到傳喚和詢問。

RFI Image Archive / RDC : le ministre des Hydrocarbures interpellé et entendu par l'ANR ce mercredi, a été relâché jeudi soir (le 14 avril 2022) après avoir passé une nuit dans les locaux de l’ANR à Kinshasa. Ce ministre dirige un parti politique allié au parti présidentiel, UDPS. Très peu d’informations avaient filtré sur ses auditions qui interviennent après l’arrestation en Février de François Beya, le conseiller spécial du Président Tshisekedi en matière de sécurité. Ici, Investiture de Félix Tshisekedi comme président de l’UDPS à Kinshasa, en mars 2018. (illustration) RFI / Patient Ligodi

本台RFI法文網指出，剛果（金）的現任碳氫化合物部長與現總統家族的關係接近。他領導的政黨與剛果（金）現總統的民主與社會進步聯盟（UDPS）結盟。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.