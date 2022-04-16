科特迪瓦:司法查阿比讓的塌樓

非洲司法 / 建築工程

西非國家科特迪瓦（Côte d'Ivoire）也被譯作象牙海岸。2022年以來，在該國經濟中心、海港城市阿比讓（Abidjan）至少已經有四座樓房發生坍塌，造成眾多人員死傷，引起司法注意。數人因此鋃鐺入獄，另有十來人遭到通緝。2021年，當地有50多棟非法建築物遭拆除。

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RFI Carte / Côte d'Ivoire. 存檔地區：西非國家科特迪瓦（Côte d'Ivoire）也被譯作象牙海岸。 RFI / Anthony Terrade

本台RFI法文網報道說，非洲國家科特迪瓦啟動司法程序，調查阿比讓今年至少已有四座樓房發生坍塌，增大打擊事故責任人的力度。自2022年初以來，至少有四座樓房坍塌，造成至少13人死亡，數十人受傷。司法當局啟動調查，了解每一棟坍塌樓房的情況。數人已經身陷囹圄。

四起坍塌造成數十人死傷 -

據本台RFI法廣通訊員皮埃爾（Pierre Pinto）2022年04月15日周五夜間發自阿比讓（Abidjan）消息，樓房坍塌的現象在當地時來已久，如同是一種宿命。不過，這顯然是由於部分不道德的業主、企業家或建築師的貪污和草率所造成的人命悲劇。

RFI Image / Côte d'Ivoire: depuis le début de l’année 2022, pas moins de 4 immeubles se sont effondrés à Abidjan, causant la mort de 13 personnes et faisant des dizaines de blessés, provoquant une colère de moins en moins sourde. Ici, Marche blanche à la mémoire des disparus de l'effondrement d'un immeuble au quartier Angré d'Abidjan, le 11 mars 2022. (illustration) © RFI / S. Yansané

今年初以來坍塌的四棟樓房，造成13人死亡、數十人受傷引發越來越大的共憤。

坍塌事故責任人面臨追責 -

阿比讓的檢察官指出，有四項司法程序正在進行之中。所要追究的責任，尤其是過失殺人和意外傷害、危害他人生命、貪污，以及律師違法執業等。同樣是據檢方所述，已有六人受到指控並被投入監獄，另有十多人受到通緝。所有的人都面臨最高十年刑期和1000萬非洲法郎的處罰。

樓房坍塌將會受司法制裁 -阿比讓檢方告知，司法從今往後將對樓房坍塌採取行動。當局表示，他們想要加強上游的打擊力度，以避免發生悲劇的。

RFI Image / Côte d'Ivoire: depuis le début de l’année 2022, pas moins de 4 immeubles se sont effondrés à Abidjan, causant la mort de 13 personnes et faisant des dizaines de blessés. La justice a ouvert des informations judiciaires pour chacun de ces immeubles effondrés. Et plusieurs personnes sont sous les verrous. Ici, Vue du palais de justice d'Abidjan (illustration). RFI / Matthieu Millecamps

本台RFI法文報道提到，在2021年，科特迪瓦國家機關拆除了五十多棟非法建造的樓房。今年以來，也已拆除了9棟同類建築。在一座四處擴展的大都市，以上數字如同滄海一粟。這裡80%的建築物沒有許可證。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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