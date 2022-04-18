南非宣布災區進入自然災害狀態

南非洪水泛濫

南非東南部沿海地區上周末開始降下傾盆大雨，迅速引發嚴重洪患與山崩，重創德班市和周邊地區。目前死亡人數已增至443人，其中包括兩名警方緊急救援人員，另至少63人下落不明。隨著降雨減弱，救難人員加速展開搜救。

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這場洪患導致數以千計的人無家可歸、性命堪憂，電力和供水服務中斷，風光明媚的海灘也布滿了垃圾。非洲最繁忙港口之一德班（Durban）因基礎設施遭到破壞，已導致營運中斷。

一名省級經濟官員估計，德班整體基礎設施損失超過6.846億美元。（點擊觀看相關視頻）

2022年4月16日，大雨引發泥石流，造成沿海城市德班遭到巨大的破壞，摧毀了房屋和基礎設施。(RAJESH JANTILAL/AFP via Getty Images)

德班所在的瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal）首長齊卡拉拉（Sihle Zikalala）也說，這是這個省有記錄以來最嚴重的洪災之一，“省內人命、基礎建設、服務運送網絡所遭遇的破壞程度前所未見”。

在災情最嚴重的部分地區，居民表示，17日預計還會降下更多雨，讓他們恐懼不已。有些人的親友下落不明，只能苦苦等候消息。

居民梅約卡（Sbongile Mjoka）說：“我們並未失去希望。然而，隨著時間流逝，我們一直非常擔心。”她的8歲侄兒已經失蹤了好幾天，自己的住處也嚴重受損。

為專心應對國內災情，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的辦公室昨(16日)晚表示，總統已延後赴沙特阿拉伯的工作訪問行程。

拉瑪佛沙將與內閣成員召開會議，評估如何因應相關危機。