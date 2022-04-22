塞內加爾:燃油匱乏暫得緩解

非洲社會 / 烏克蘭戰爭

在西非國家塞內加爾的首都，烏克蘭戰爭導致部分駕車人近日在加油站無法補充汽油的情形，隨着兩艘大油輪抵達達喀爾港而暫時得到緩解。本台法廣RFI通訊員，在現場跟進勢態發展，並發回實地採訪報導。

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據本台RFI法文網報道，塞內加爾近期因為烏克蘭的戰爭導致燃油供應緊張。加油站也無油可供。在首都達喀爾，多個街區出現排隊的現象。

兩艘油輪同時抵達港口 -

本台法廣RFI達喀爾通訊員夏洛特（Charlotte Idrac）2022年04月22日星期五發回說，塞內加爾石油和能源部在本周二一度承認，的確存在供應的壓力，尤其是因為烏克蘭的戰爭。但如今已經得到緩解。油輪正在達喀爾港卸油。

RFI Image Archive / Sénégal : le port de Dakar. (illustration) RFI/Paulina Zidi

在達喀爾港的運油碼頭，這裡的一名技術負責在接受本台法廣RFI採訪時說，有一艘船裝載着25000噸燃油，另一側的一艘船運有18500噸汽油。這兩艘船同時抵達。人們正在卸載送往不同的油庫。

塞內加爾部長親臨現場 -

塞內加爾的石油和能源部長格拉蒂瑪夫人（Sophie GLADIMA）親自來到港口視察。她解釋說，事情已經過去了。一度曾引發搶購。人們在社交網絡上聽說沒有了燃油，不幸的是，這造成了更迅速的供應不足，油罐車來不及做補充。她還補充說，正在與內政部協調，企業或許得以讓卡車在夜間通行。

塞內加爾擴大煉油能力 -

據介紹，塞內加爾的非洲煉油公司（SAR）目前處於技術停工狀態，預計將於本月底復工。就此，塞內加爾石油和能源部的技術顧問在接受本台RFI通信員採訪時做出如下表示，擴產竣工後，非洲煉油公司（SAR）的煉油能力將達150萬噸。與進口相比，將能有更多一點的保證。

RFI Dessin / carburant : la guerre en Ukraine a provoqué une flambée des cours du pétrole et donc des prix du kérosène pour les aéroports et les compagnies aériennes. C'est le cas du Sénégal. (illustration) © rfi fulfulde

本台法廣RFI法文報道指出，至於達喀爾國際機場的煤油匱乏問題，塞內加爾石油和能源部的一名幹部表示，有希望很快就能收到。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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