加蓬:足聯主席捲入戀童癖醜聞

非洲司法 / 體壇醜聞

西非國家加蓬的體壇被揭發出一樁醜聞。剛剛於一周前2022年04月16日周六第三次贏得連任的足球聯合會主席因涉嫌戀童癖醜聞而遭拘留，並在監獄裡至少度過了一晚（2022年04月21日星期四到04月22日星期五）。他的親近者認為，這是政治騷擾。

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本台RFI法文網2022年04月23日星期六報道說，加蓬足球聯合會主席穆恩圭（Pierre Alain Mounguengui）在贏得第三次連任四年不到一個星期，就於本周四被拘留。他被控掩蓋足球界的戀童癖行為。

加蓬足壇長期存在戀童癖現象？-

據本台法廣RFI通訊員伊芙-羅蘭（Yves-Laurent Goma）發自利伯維爾（Libreville也被譯作自由城）的消息，加蓬足球聯合會主席被關押在令人生畏的該國軍事安全和反干涉總局。他於周四晚因被控掩蓋加蓬足壇存在了30年之久的戀童癖現象而受到長時間的審訊。

RFI Carte : Le Gabon. 法廣地圖：加蓬（非洲） RFI Carte

本台RFI法文網提到，法國的一位知名調查記者於去年12月在英國媒體上公布了一份有關加蓬體壇戀童癖問題的調查。在此之後，有多名教練目前仍處於臨時羈押之中。如今，輪到了加蓬足球聯合會的主席。

加蓬足聯主席對揭發無動於衷？-

據介紹，加蓬足球聯合會主席在訊問中，與一名因揭露戀童癖而被迫辭職的足壇幹部Parfait Ndong進行了對質。這名人證告訴調查人員，他曾向足聯主席告發存在這種令人不齒的現象。但足球聯合會主席沒有採取任何措施，以結束這種做法。

加蓬當局沒有維護被告的權利？-

加蓬足球聯合會主席的律師則表示，他前往拘留探訪，但即未能獲准與其客戶見面，也未能依法與其交談一個小時。他已就此向共和國檢察官提告，以維護被告的權利。

RFI Image Archive / Pédophilie: le président de la Fédération gabonaise de football en garde à vue. Ici, Pierre-Alain Mounguengui en novembre 2019. (illustration) © Fégafoot / RFI Image Archive

本台法廣RFI在西非的通訊員指出，穆恩圭（Pierre Alain Mounguengui）於2014年首次當選加蓬足球聯合會主席，並在一周前第三次勝選。他的親近者譴責這是政治騷擾。他們認為，政府不想讓他三連任。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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