法國:非洲領袖賀馬克龍贏連任

2022年法國總統大選

法蘭西2022年總統大選04月24日星期天的第二輪投票結果現已揭曉，馬克龍總統（Emmanuel Macron）贏得連任。非洲國家領導人們紛紛做出反應。非洲國家的領導人在祝賀的同時，也提到了他們的期待。

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非洲國家元首們的祝賀 -

據本台RFI法文網2022年04月25日星期一報道，非洲聯盟（UA）現任輪值主席、塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）予以熱烈慶賀，並祝願馬克龍總統的第二個任期取得成功。

RFI Image Archive / Senégal : réaction à la réélection d'Emmanuel Macron, le président sénégalais Macky Sall l'a félicité « chaleureusement » pour sa victoire, lui adressant ses « meilleurs voeux de succès dans l'exercice de son second mandat ». Ici, Macky Sall, le président de la République du Sénégal, lors d'un entretien pour RFI et France 24, le 8 décembre 2021. (illustration) © Présidence sénégalaise / RFI Image Archive

尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）讚揚這是一次閃耀的連任，並發表推文（tweet）說，對薩赫勒地區而言，法國總統是反恐鬥爭的一位可貴合作夥伴。

科特迪瓦總統瓦塔拉（Alassane Ouattara）對和法國總統馬克龍一起繼續加強兩國友好和合作關係感到歡喜。

RFI Image Archive / Côte d'ivoire : le président Alassane Ouattara a adressé ses « chaleureuses félicitations » à Emmanuel Macron, se réjouissant « de poursuivre avec lui le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et la France ». Ici, le président ivoirien Alassane Ouattara au micro de RFI à la COP21. (illustration) RFI/Pierre René-Worms

西非國家多哥共和國總統福雷·納辛貝（Faure Gnassingbé）周一早上也在推特上表示，他以多哥政府和人民的名義熱烈祝賀馬克龍閃耀的再次當選法蘭西共和國總統。

多哥外長接受RFI專訪 -

多哥外長羅貝爾·迪塞（Robert Dussey）在接受本台法廣RFI非洲組記者大衛（David Baché）採訪時，祝賀馬克龍總統（Emmanuel Macron）通過選舉贏得連任，並談及非洲國家首腦們對法國的期待。

RFI Image Archive / France Election Présidentielle 2022 : Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires Etrangères félicite au Président Macron et à toute son équipe. (illustration) © RFI Image Archive

多哥外長羅貝爾·迪塞（Robert Dussey）說：要知道，馬克龍總統對大多數非洲國家領袖和多哥總統而言，他就是未來五年領導法蘭西所需要的人。所以，祝賀馬克龍總統和他的整個團隊。

多哥外長談非洲的期待 -

就非洲國家對法蘭西的期待，多哥外長表示：期待有眾多。期待與非洲領導人之間有更多的協商和討論。比如，舉行一次峰會，法國與非洲國家之間。希望不同於上一次，而是一場法國總統與非洲國家元首們之間的會晤。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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