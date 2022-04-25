馬里：一名俄羅斯瓦格納僱傭兵被聖戰組織俘虜 史來首例

在馬里，一名 “俄羅斯瓦格納僱傭兵”被聖戰組織俘虜。這是非洲薩赫勒地區與基地組織有聯繫的主要聖戰聯盟 (GSIM) ，第一次宣布逮捕一名參與馬里反聖戰鬥爭的俄羅斯人。

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根據 4 月 25 日周日晚上至周一晚上以這個聖戰組織組織名義發給法新社的一份公報指出，支持伊斯蘭和穆斯林的這個聖戰團體 (GSIM) 拘留了瓦格納僱傭兵組織的一名俄羅斯成員。

這是支持伊斯蘭和穆斯林的這個團體 (GSIM)第一次宣布逮捕一名參與馬里反聖戰鬥爭的俄羅斯人。但這個聖戰組織團體GSIM 並沒有提供任何證據來證明其在周日至周一晚上發布的新聞稿的真實性。

自 2020 年以來，在馬里軍方的領導下，馬里當局大量利用來自俄羅斯的所謂的“教官”來支持其軍隊，而巴黎和華盛頓則經常譴責來自這個俄羅斯瓦格納私人團體的僱傭軍出現在該國，但這項指責遭到馬里當局的堅決否認。

早在“四月的第一周”，這個薩赫勒聖戰組織GSIM 聲稱在馬里中部“在塞古地區俘虜了一名俄羅斯瓦格納部隊的士兵”。

這個以阿拉伯文書寫的聖戰組織GSIM 的新聞稿指出：“這些兇殘的部隊與馬里軍隊一起在莫拉村的一個市場上進行了一次傘兵降落行動，在那裡他們與幾名聖戰者對峙，然後包圍了該地區五天，殺死了數百名無辜平民”；新聞稿沒有進一步詳細說明俘虜俄羅斯人和莫拉村事件之間的聯繫。